Troppi decreti d’urgenza, il monito del Quirinale 

Dopo le perplessità sul decreto agricoltura voluto dal ministro Francesco Lollobrigida, il Quirinale sposta il faro sui provvedimenti che il governo potrebbe varare in Consiglio dei ministri. Mercoledì dovrebbe essere il turno del decreto “salva-casa” - da molti definito mini-condono - sponsorizzato da Matteo Salvini. Il Colle vuole essere certo che sia necessario varare norme con lo strumento d’urgenza, oltre a voler capire bene i contenuti dei provvedimenti. Ieri è arrivata la conferma che sono già in corso «interlocuzioni» tra i tecnici di Palazzo Chigi e Quirinale sulle bozze dei decreti legge che sono in preparazione. Nessuno scontro, ma al Colle confermano che, come sempre, c’è «doverosamente una costante attenzione alle effettive ragioni di urgenza che sono alla base dei decreti». Resta il warning del presidente della Repubblica che da anni - anche con i governi precedenti - si è trovato costretto a richiamare governo e Parlamento a un più ortodosso rispetto delle regole, sia per quanto riguarda la decretazione d’urgenza - troppo spesso non urgente - sia per quanto riguarda l’abitudine di varare provvedimenti omnibus con all'interno provvedimenti assolutamente disomogenei.

