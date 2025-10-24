«Troppi debiti, così Gleboni ha fatto una carneficina» 

Si chiude l’inchiesta sulla strage di Nuoro, e la mattina di sangue che il 25 settembre 2024 che costò la vita a sei persone, tra cui l’assassino, Roberto Gleboni, operaio forestale di 52 anni. La Procura di Nuoro ha depositato la richiesta di archiviazione per morte del reo, mettendo la parola fine a un’indagine dove tenta di dare una spiegazione a una delle pagine più nere della cronaca sarda. A firmare la richiesta, i pubblici ministeri Sandra Maria Benedetta Picicuto e Riccardo Belfiori, che ricostruiscono i passaggi di quella mattina di follia e, soprattutto, il contesto che avrebbe portato Gleboni a esplodere in una furia omicida.

Il movente sarebbe di natura economica. Gleboni era infatti travolto dai debiti, con bollette arretrate, canoni di affitto non pagati e pressioni economiche crescenti. Aveva anche chiesto un piccolo prestito a un collega - che quasi aveva restituito - ma le difficoltà finanziarie, unite al senso di fallimento personale, avrebbero minato il suo equilibrio. Un uomo colpito “nell’onore” e nella capacità di far fronte ai bisogni della famiglia. Una condizione di vergogna divenuta disperazione e che avrebbe progressivamente logorato l’operaio fino al gesto estremo. La Procura esclude un femminicidio e qualsiasi movente passionale, o legato a questioni di gelosia per la figlia. Nessun omicidio di genere. Gli investigatori, si basano sulle testimonianze: la strage sarebbe scoppiata d’impulso. Si sottolinea l’astio verso il vicino, Paolo Sanna, stanato dal suo appartamento, il primo a cadere sotto i colpi della calibro 7.65 di Gleboni. L’uomo avrebbe sterminato poi la moglie Giusi Massetti, la figlia Martina, il piccolo Francesco, ferendo l’altro figlio, sopravvissuto. Infine, raggiunse casa della madre, Maria Esterina Riccardi, 84 anni, che morì dopo 45 giorni di agonia. E si uccise. Manca un piccolo tassello, come precisano i magistrati: la relazione medico-legale definitiva del dottor Roberto Demontis. Resta il dolore di una città che fatica a trovare pace davanti a una tragedia che ha distrutto le famiglie e lasciato un segno indelebile in tutti i nuoresi.

