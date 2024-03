Troppi danneggiamenti, è allarme 

Cassette telefoniche devastate, pali della luce danneggiati, numerosi tubi che – rotti o schiacciati – scaricano le acque piovane delle gronde, bellissime soglie in marmo o granito di porte e finestre scheggiate: a Guspini è allarme atti vandalici. Gli episodi si stanno verificando sempre più spesso e le segnalazioni, puntualmente, arrivano in Municipio.

I casi riguardanti le cassette telefoniche sono sempre più frequenti: quella di via Umberto Saba, quasi all’incrocio con via Gramsci, accanto all’area adiacente ai giardini pubblici, è l’ultima della lista. Probabilmente urtata da un’auto, attualmente è inclinata all’indietro, lo sportello aperto, i fili (a decine) volanti, l’impianto e i collegamenti alla mercé di chiunque e degli eventi atmosferici.

Quella tra via Saba e via Gramsci, è già la seconda cassetta telefonica danneggiata da ignoti in appena tre settimane. Restano sconosciuti gli autori e incomprensibili le modalità.

Preoccupazione

Non ci sono prove che i casi siano collegati né dolosi ma l’opinione pubblica, visti i tanti altri danneggiamenti registrati di recente a Guspini, si preoccupa. In via Verga due pali elettrici in vetroresina mostrano i segni evidenti di impatti recenti a circa un metro d’altezza, pali di sostegno della cartellonistica stradale in via Senatore Spanu sono piegati, le soglie rotte o scheggiate e i pluviali acciaccati possono essere osservati un po’ dappertutto in paese: per esempio in via Matteotti, o ancora nella stessa via Senatore Spanu.

«E nessuno interviene»

Antonello Usai, autotrasportatore, testimonia: «Percorro spesso le strade del paese e mi imbatto spesso in danneggiamenti. Grondaie, alle soglie in marmo o granito di porte e finestre. Da diversi punti di servizio dell’impianto antincendio pubblico sono stati esportati i tappi di chiusura. Nessuno interviene, certamente servirebbe maggiore sensibilità di tutti. Da tempo i residenti attendono la riparazione di questi guasti, purtroppo con denaro pubblico proveniente dalle tasse dei cittadini».

