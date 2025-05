«Troppi daini, è ora di passare ai fatti» 

Il caso della fauna selvatica del Medio Campidano è arrivato davanti al prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo. Un tavolo tecnico per predisporre un piano d’emergenza, in particolare per i daini, ormai presenti oltremisura nel poligono militare di Capo Frasca. C’erano rappresentanti di Aeronautica, Provincia, Regione, Forestale, Ispra e Comune. «Due i punti chiavi - dice il commissario della Provincia, Roberto Cadeddu - per fronteggiare l’urgenza: censimento dei capi e azioni da intraprendere, nel rispetto delle norme sulla tutela della fauna selvatica».

Il caso daini

Negli uffici della Provincia si è già al lavoro per affrontare il problema dei daini. «L’intenzione – dice Cadeddu - è quella di un’attività di conteggio, registrazione e studio degli esemplare nella borgata marina. Passo dopo passo verranno coinvolti Regione, Ispra, poligono militare, Corpo Forestale e iComune di Arbus. Solo dopo il censimento, sarà possibile valutare che fare: possibili trasferimenti o abbattimenti, è tutto da vedere».

La consigliera di Arbus, con delega alle frazioni, Anna Maria Pili, commenta l’esito dell’incontro: «Finalmente si comincia ad intravedere un raggio di sole. Sono anni che i residenti di Sant’Antonio di Santadi, soprattutto agricoltori e allevatori denunciano i danni dei daini. Sono tanti, arrivano da Capo Frasca, dopo aver distrutto la rete di recinzione. Talmente affamati ed assetati sono diventati animali domestici, si trovano ovunque».

Capo Frasca

Il parlamentare Gianni Lampis di Arbus, che aveva sollecitato l’incontro, ritorna sul caso: «Esprimo soddisfazione per la celerità con cui la Prefettura ha preso in carico il problema. Seguirò a Roma, negli uffici di Ispra, la procedura amministrativa. Intanto apprezzo la manutenzione ordinaria che in questi giorni l’Aeronautica sta eseguendo sulla rete di recinzione del poligono. Non basta, però, tappare un buco, serve una struttura nuova attorno al perimetro dell’area militare».

Arbus-Guspini

Gli animali ospiti di Capo Frasca hanno fatto riaccendere i riflettori su cervi e cinghiali. Nei due Comuni, agricoltori in ginocchio e incidenti anche nelle strade provinciali, 30 nel 2024. «Al momento - ricorda il sindaco di Guspini, Giuseppe de Fanti – insieme stiamo cercando di evitare che gli animali attraversino le strade, grazie a 160mila euro ottenuti dalla Regione. Puntiamo sulla prevenzione, come l’installazione di segnali luminosi e sonori. Procedure che la Provincia conosce già per averle attivate anni fa, ora che dal Sud Sardegna è tornata a casa, sarà più facile collaborare». E Cadeddu conclude: «Avviato l’iter per il controllo del cinghiale e della cornacchia».

