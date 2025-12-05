«Troppi crimini, vogliamo più controlli» 

«Intensificate i controlli in via Temo e nelle strade limitrofe». È questa la richiesta di un gruppo di residenti a Elmas, i quali stanno promuovendo un’iniziativa spontanea di raccolta firme da destinare all’attenzione della sindaca Maria Laura Orrù e del Prefetto. L’escalation di furti di auto e di tentativi di effrazione nelle abitazioni, anche in pieno giorno, ha fatto scattare l’allarme: «Siamo pienamente consapevoli delle preoccupazioni dei residenti e comprendiamo l’iniziativa della raccolta firme», ha detto la sindaca, «la sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta. Come amministrazione stiamo mettendo in campo tutte le azioni possibili con gli strumenti a nostra disposizione».

Le testimonianze

«Sono venuta a conoscenza della raccolta firme - ha commentato una residente Sonia Deidda - ma non ho ancora avuto modo di incontrare il promotore. Se firmerò? Certamente, hanno provato a rubare la mia auto, per fortuna senza riuscirci». Preoccupato anche Francesco Soriga: «Vede quel camper? Beh, quando i proprietari sono partiti per una vacanza un uomo ha cercato di intrufolarsi nel loro appartamento arrampicandosi sui motori esterni dei condizionatori».

Altri cittadini hanno raccontato, in anonimo, le loro esperienze: «Temiamo le ripercussioni, potrebbero essere personaggi del posto. Si pensa a un gruppo di ragazzi di Elmas».

La periferica zona di via Temo non è l’unica a essere presa di mira dai malviventi: qualche giorno fa sono entrati a rubare nella farmacia Boero in via Sulcitana e hanno tentato di accedere in un appartamento in via Chavez forzando la serratura e nonostante la presenza in casa dei proprietari.

Le indagini

La ricerca dei responsabili è in corso, come ha spiegato il comandante della Polizia locale Marco Pili: «Non ci occupiamo direttamente noi delle indagini, ma stiamo collaborando con le forze dell’Ordine attraverso il sistema di videosorveglianza comunale che, proprio in questi giorni, ha superato le verifiche sulla valutazione d’impatto per il rispetto del trattamento dei dati personali (Dpia)».

«Il tema della sicurezza urbana - ha precisato la sindaca – richiede necessariamente il coinvolgimento delle forze dell’Ordine. Ho già avuto modo di confrontarmi con il comandante provinciale dei carabinieri, chiedendo un ulteriore potenziamento dei controlli nel nostro Comune. Comunque l’obiettivo più importante - ha concluso la sindaca - resta quello di riportare una caserma dei carabinieri a Elmas».