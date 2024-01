Troppi costi: isole ecologiche addio 

Troppe irregolarità e costi sempre più alti per lo smaltimento: queste le ragioni principali per cui le isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti dislocate nel territorio del Comune di Iglesias verranno dismesse.

Lo smaltimento

Ad annunciarlo è l’assessore con delega all’Ambiente e alla Polizia locale Francesco Melis, il quale spiega l’esigenza di dover imporre il porta a porta anche nelle zone che finora non potevano usufruire del servizio. Lo scopo è quello di non gravare sulle tasche dei contribuenti: «A conti fatti è maggiore il costo per lo smaltimento dei rifiuti all’interno delle isole ecologiche, rispetto a quello del servizio porta a porta. - spiega Melis - Purtroppo nelle sette isole sparse nelle diverse località, la raccolta dei rifiuti non avveniva in modo soddisfacente, anzi, grazie ad un sistema di monitoraggio abbiamo notato che il conferimento di questi non interessava soltanto i residenti della zona, ma anche quelli di altri Comuni. Molto spesso inoltre le isole erano inutilizzabili perché colme di rifiuti speciali».

I costi

L’aumento dei costi d’appalto per la raccolta dei rifiuti è aumentato sfiorando il 15 percento in tutto il territorio nazionale, ma il Comune d’Iglesias anche per il prossimo anno è riuscito a non incrementare i costi della bolletta della Tari per via delle premialità ottenute sull’efficienza dello smaltimento dell’indifferenziata e dell’azione tributaria effettuata nei confronti degli evasori fiscali: «Il controllo dell’ufficio Tributi e di quello del settore Ambiente - continua Melis - ha consentito non solo di stanare gli evasori totali, ma anche quelli parziali, ovvero coloro che dichiaravano superfici residenziali inferiori. In pratica se tutti pagano, le tasse costano meno, ma per l’applicazione della tariffa puntuale, tutte le utenze, domestiche e non, devono avere i mastelli in modo d’ottenere una tracciabilità».Una tracciabilità che veniva meno con l’utilizzo delle isole ecologiche: «Le prime ad essere state dismesse sono state quelle in regione Su Merti e in via Chiara Lubich, ora ci stiamo occupando di quella in regione Cruccueddu e a breve proseguiremo con le altre. - svela l’assessore - È importante sottolineare il fatto che tutte le zone in cui le Isole sono state transennate, ora potranno usufruire del servizio porta a porta che, a conti fatti, è meno dispendioso rispetto ai costi di mantenimento delle isole, una dinamica quest’ultima, che ci permette di non far lievitare le tasse».

