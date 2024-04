Troppi costi, il ciabattino si arrende 

L’insegna non è mai stata appesa, la serranda è ormai abbassata e gli attrezzi del mestiere - lesina, punteruolo, raspa, colla, pelle, martelli, torchietto e pinze - sono stati riposti in una scatola. A Quartucciu la favola della bottega “Su buttinu stampau”, letteralmente la scarpa bucata, è durata poco più di un anno. Aperta a febbraio del 2023, ha chiuso i battenti qualche settimana fa. «Troppe spese», dice Daniele Scarnà, ciabattino, 42 anni, che, dopo averne trascorso 23 in Veneto, era tornato a casa per riprendere l’attività del padre.

Sogno infranto

«A malincuore ho dovuto chiudere: le spese erano tante. Soprattutto l’affitto, eccessivo per la mia realtà lavorativa», afferma l’uomo amareggiato, «non voglio abbattermi, se trovassi un locale più economico, un piccolo garage inutilizzato, mi rimetterei subito al lavoro».

Daniele Scarnà, che l’arte artigiana l’ha imparata dal padre, carabiniere con la passione per la pelle, non vuole arrendersi. «Mi manca il negozio, il mio lavoro ed essere un punto di riferimento per i miei clienti». Il profumo della pelle lo accompagna ogni giorno, quei gesti, imparati da bambino e che per poco più di un anno sono diventati per lui un rituale, gli mancano come l’aria. Eppure il lavoro non scarseggiava. «Non sempre è stato rose e fiori. Spesso il lavoro artigianale viene dato un po’ per scontato e non ci si rende conto che costi, spese e qualità sono diversi dalla grande distribuzione», spiega, «poi ci sono tante persone che non hanno mai ritirato il lavoro fatto. Ho ancora molte cose da consegnare, ma nessuno si fa vedere e sentire».

L’appello

Il ciabattino però sembra determinato a non voler mettere da parte il suo lavoro e si rivolge al Comune: «Se ci fosse un locale inutilizzato a prezzi accessibili e calmierati, che possono mettere a disposizione di chi vuole offrire un servizio unico e artigianale sarebbe perfetto per ricominciare», dice.

Chissà se in via Nazionale, il suo appello verrà accolto. All’apertura della sua attività, l’assessore alle attività produttive, Carlo Secci, aveva mostrato grande entusiasmo. «Una bottega artigianale che apre in tempi particolari è una bella notizia e che a farlo sia un giovane è un segno di speranza per la nostra città», aveva dichiarato Secci, che all’inizio dell’anno ha anche parlato di bilancio positivo tra le aperture (43) e chiusure (26) nel 2023, comprese però quelle del centro commerciale, che nulla portano al tessuto economico cittadino.

Ma a soli quattro mesi dall’inizio del 2024, oltre al ciabattino altre due attività hanno abbassato le serrande: la lavanderia in via Don Minzoni e lo storico bar in via Le Serre – di fronte al parco - dove c’è il cartello vendesi.

