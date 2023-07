Troppi condizionatori accesi, nuovi blackout 

Dopo la Marina, Genneruxi e San Benedetto, ieri è toccato di nuovo a San Benedetto. È lì che nella notte tra domenica e lunedì è tornato a calare il buio per diverse ore. Un nuovo blackout in diverse strade del quartiere ha spento frigoriferi e climatizzatori e costretto intere famiglie a scappare dal caldo a casa di amici e parenti. La notte di domenica ha messo nuovamente sotto stress la rete di distribuzione dell’energia elettrica, da diversi giorni messa alla prova delle temperature da record. Due le cause: un sovraccarico della rete elettrica dovuto al massiccio utilizzo dei condizionatori per far fronte all’ondata di caldo dell’anticiclone africano Caronte e un’anomalia in una cabina che alimenta una parte del quartiere che ha richiesto l'uscita di una squadra di pronto intervento dei tecnici di E-distribuzione (la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione). E che, comunque, non è bastato per non far “cadere” nuovamente l'alimentazione anche ieri. È proprio in quella stessa zona già sollecitata, infatti, che è mancata ancora la corrente.

Il caso

Sia chiaro, il gas russo non c’entra: la produzione nazionale di elettricità è sufficiente. Il problema, come detto, invece è il caldo: la temperatura che soffriamo in questi giorni, che ci costringono a rifugiarci azionando i condizionatori, e quella che sentono i cavi elettrici, riscaldati in parte dal sole diretto e in parte dal sovraccarico della domanda, causato proprio dai condizionatori. Perché più si immette elettricità nei cavi e più questi si riscaldano. E-distribuzione, conferma che «ci sono stati in quel quartiere diversi disservizi legati alle ondate di calore». Non solo, perché poi c’è in questo caso anche un’anomalia: «Si è verificata un'anomalia in una cabina che alimenta la zona, ma è in già in via di risoluzione. Seguirà nei prossimi giorni un preavviso d'interruzione programmata per permettere la risoluzione definitiva del guasto in cabina», dicono ancora da E- Distribuzione. Tradotto: prepararsi ad altri giorni di caldo insopportabile, l’unica (determinate) differenza è che nei prossimi giorni si saprà quando e in che fasce orarie mancherà l’energia elettrica.

La mappa

La mappa dei disagi si allarga oltre San Bendetto: a Pirri, infatti, 64 abitazioni sono rimaste senza energia elettrica dalla fine mattinata di ieri. Operai e tecnici della società di distribuzione dell’energia erano al lavoro fino alla tarda sera di ieri per risolvere il guasto. ( ma. mad. )

