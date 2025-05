«Troppi coltelli nelle mani dei ragazzi» 

Aveva appena 22 anni Marco Mameli, il ragazzo ucciso a Bari Sardo durante i festeggiamenti di Carnevale. Una lite, qualche parola di troppo, poi il coltello che spunta da una tasca e colpisce. Un gesto sufficiente a spezzare una vita e a rovinarne tantissime altre. La lama, fredda e silenziosa, ha agito ancora una volta la dove doveva esserci solo festa.

E pochi giorni fa, a Bosa, un’altra coltellata ha colpito all’addome un 42 enne, riportando il tema al centro dell’attenzione: il porto di coltelli, la cosiddetta “leppa”, tra le tasche dei giovanissimi, non è solo un retaggio culturale in alcune aree interne della Sardegna - è un pericolo reale, una minaccia costante. In particolare nei paesi della Barbagia, dove troppo spesso il coltello viene considerato ancora oggi un oggetto “normale” da portare con sé, anche dai ragazzi, come se fosse parte della quotidianità. Ma non lo è. È un’arma. E averla addosso significa esporsi, sempre, al rischio che venga usata nel momento sbagliato.

Troppi rischi

Il Comando provinciale dei carabinieri di Nuoro sta affrontando con decisione questa emergenza, intensificando controlli e operazioni preventive in tutto il territorio. Un’azione capillare, che mira a intercettare chiunque porti con sé coltelli o strumenti atti a offendere, soprattutto in contesti di ritrovi giovanili e nelle ore serali.

La normativa, recentemente irrigidita, prevede l’arresto in caso di porto di baionetta, coltelli con punta acuta e a doppia lama, pugnale, coltello a scatto o tirapugni. Non si tratta solo di repressione: si tratta di proteggere vite, di fermare in tempo chi potrebbe – anche solo per un attimo di rabbia – trasformarsi in aggressore.

Prevenzione tra giovani

Dall’inizio dell’anno, sono già una ventina le persone denunciate nel Nuorese con il sequestro di coltelli o oggetti pericolosi. Ma la battaglia non si vince solo per strada. Ma è nelle scuole dove l’Arma con conferenze e incontri a studenti dai 12 ai 18 anni mira a scardinare la cultura della violenza, far capire che portare un coltello non è un segno di forza, ma un pericolo per sé e per gli altri.

Il messaggio è chiaro: il coltello in tasca non è un’abitudine, è un rischio. Un rischio che può diventare tragedia, come già accaduto troppe volte. E per questo va fermato ora, con la legge, con l’educazione, e soprattutto con il buon senso.

