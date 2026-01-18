«Troppi cittadini senza assistenza sanitaria» 

I 1600 posti disponibili negli gli ambulatori dei due nuovi medici di nuova nomina sono quasi andati (quasi) a ruba in poche ore, ma a Serramanna sono ancora più di mille i cittadini ancora senza un medico di medicina generale. È il dato, spicciolo, che emerge all’indomani del cosiddetto clic day di giovedì scorso, l’ennesimo andato in scena nel grosso centro del Medio Campidano, per garantirsi un posto nell’agenda dei due medici di medicina generale con incarico provvisorio di fresca nomina, Roberto Mannironi e Andrea Lai. Ai due sanitari sono stati assegnati 800 pazienti ciascuno, in quanto corsisti del corso di formazione di medicina generale.

Il sindaco

«Il sistema telematico per la scelta del medico ha funzionato, e i cittadini hanno potuto inserire loro richieste, personalmente o con l’ausilio di terzi», dice il sindaco di Serramanna Gabriele Littera. I più fortunati (o i più rapidi nella scelta) si sono assicurati un posto nell’agenda dei due nuovi medici che da venerdì operano nel poliambulatorio della Asl di corso Europa. Una buona notizia, è innegabile, ma sul campo ne resta però una cattiva: 1200 dei 2800 cittadini che da novembre 2025 erano senza un medico di base (dopo il taglio, d 1500 posti e 800, dell’agenda di uno dei medici operanti nella cittadina) lo sono ancora oggi, dopo il clic day di giovedì. «Sarebbero stati necessari due medici a pieno carico, senza limiti di assegnazione. Il dato attuale è di oltre 1000 persone che restano ancora senza un medico. Per loro resta la strada di rivolgersi ai medici degli ambulatori straordinari di assistenza primaria, attivi nel poliambulatorio di corso Europa», prosegue Gabriele Littera (anche lui parte della nutrita pattuglia dei “senza medico” costretto a rivolgersi ai medici dell’Asap) che nutre una speranza: «Speriamo almeno che coloro che sono rimasti senza medico di base siano quelli che, per ragioni di età e stato di salute, hanno meno bisogno di un medico di riferimento».

L’emergenza

L’emergenza sanità di base a Serramanna dura da luglio del 2022, quando 3000 pazienti erano rimasti senza un medico di riferimento per la contemporanea chiusura di tre dei sei ambulatori di medicina di base operanti nella cittadina. Da allora è stato un susseguirsi di nuove nomine di medici, intervallate da dimissioni e tagli al numero degli assistiti per qualche camice bianco. Come era successo a novembre 2025, uno dei medici operanti (Andrea Aversano) si era visto tagliare il massimale di 1500 pazienti assistiti a 800. I pazienti (700) rimasti allora senza medico si aggiunsero alle molte centinaia di altri cittadini rimasti senza assistenza da quando uno degli altri medici di base operanti nel paese aveva lasciato l’incarico, qualche mese prima.

