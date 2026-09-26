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27 settembre 2026 alle 00:33

«Troppi cinghiali, vanno abbattuti» 

Confagricoltura in linea con l’appello di Ruiu: danni enormi alle colture 

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«I cinghiali sono una specie invasiva e non hanno nemici naturali», premette il documentarista Domenico Ruiu, mentre osserva la devastazione alle porte di Nuoro nella rotatoria prima curata, ora trasformata in un campo di patate dal passaggio notturno degli ungulati. «Sono tantissimi, l’unica soluzione è il contenimento del numero». Concetti a quanto pare recepiti pure da Comune di Nuoro e servizio di Sanità animale della Asl. Nei prossimi giorni dovrebbe partire il “piano di abbattimenti”. «Servono interventi efficaci e immediati», dice il presidente provinciale di Confagricoltura, Michela Ena. «I danni alle colture causati dai cinghiali sono diventati una delle voci più pesanti nei bilanci delle aziende agricole».

Nuoro

Lo spazio verde all’ingresso della città dà il peggio di sé. Una beffa. I segni inequivocabili sul terreno porgono un biglietto da visita non gradito. Altro che zona trafficata. I cinghiali non se ne curano. Hanno devastato pure quest’angolo curato, e mandato in fumo il lavoro dei giardinieri. Dunque, nel capoluogo, e un po’ in tutta la provincia, il fenomeno non si arresta. Le incursioni degli ungulati sono una costante. E Ruiu sentenzia: «Non ci sono alternative agli abbattimenti». Aggiunge: «Allontanarli e portarli da un’altra parte non fa che spostare il problema. Oltretutto, l’abbattimento non può essere occasionale ma deve essere strutturale. Occorre evitare che in pochissimo tempo diventino di nuovo molto numerosi. Gli abbattimenti, comunque, vanno programmati con cura. Bisogna avere un’idea del numero degli animali, poi si può procedere».

Invasione

Parlare d’invasione non è azzardato. Le segnalazioni si susseguono, i cinghiali sono dappertutto. I centri abitati, non solo le campagne, diventano terra di conquista. E se a Nuoro le zone più colpite sono quelle di Ugolìo, Funtana Buddìa e Badde Manna, in tutto il territorio provinciale le lamentele abbondano. «Ogni anno vengono devastati migliaia di ettari di vigneti, orticole ed erbai», dichiara Michele Ena. «Vengono distrutti muretti a secco, sistemi di irrigazione. E non mancano le di uccisioni di pecore. Oltre alle perdite agricole, che i fondi pubblici non riescono mai a ristorare per intero, c’è il tema degli incidenti stradali e dell’incolumità dei cittadini. È un film già visto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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