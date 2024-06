«Troppi cinghiali, siamo preoccupati» 

Hanno fame e cercano soprattutto gli ortaggi. Ma sono ghiotti anche dei rifiuti abbandonati dagli incivili, come i contenitori in carta con avanzi di cibo da asporto. Succede, così, da qualche tempo che pure Carbonia debba fare i conti con una presenza inusuale: i cinghiali. Che fossero diffusi nell’ampia fascia collinare e montagnosa a nord est della città era risaputo. Ma di recente fioccano le segnalazioni di cinghiali giunti sino ai margini di Carbonia. Incontri ravvicinati che hanno spinto Comune e Adiconsum a rivolgersi al Corpo Forestale.

La preoccupazione

Sono due i motivi di apprensione: i pericoli di potenziali aggressioni e i danni che in alcuni casi hanno già provocato. «Gli avvistamenti recenti – fa sapere il segretario Adiconsum Giancarlo Cancedda – riguardano Costa Medau Becciu alle pendici del monte Leone, quindi via Romagna e Cannas di Sopra: ci è sembrato doveroso parlarne con le autorità competenti». Qualcuno li ha proprio visti, come Gianni Lai, pensionato di Medadeddu: «Una mattina all’alba due esemplari attraversavano la strada e si dirigevano verso gli orti e le coltivazioni: probabilmente avevano fame». Ce l’avevano di sicuro quelli avvistati a Costa Medau Becciu, nel tratto più alto panoramico dove nei dirupi spunta la vergogna di decine di sacchetti con resto di cibo: «Chiaro che sono ingolositi dagli avanzi abbandonati dai giovani che vengono a consumare nel punto più alto del rione – accusa Giovanni Lai, un residente – praticamente ad attirarli sono i nostri comportamenti irresponsabili». Accusa che rivolge anche Sergio Pittoni, pensionato di via Veneto: «Tutte le segnalazioni che mi sono giunte riguardano il versante est, con riferimento a via Tirso, e qualcuno è stato notato pure nella zona dell’ospedale Sirai: se hanno fame diventano aggressivi». Le presenze nella parte di Rosmarino vengono confermata da Daniele Orrù: «Mi è capitato di vederne dalle mie parti nella zona alta della città fra via Romagna e via Fiume, e di recente ho saputo di avvistamenti fra via Sicilia e via Tirso dato che nella mia zona non trovano più nulla da mangiare». E pare che proprio nel curvone fra via Tirso e via Sicilia (dove in pratica finisce la città e iniziano le colline) qualcuno fornisca loro del cibo a bordo strada.

Il Comune

Le segnalazioni sono confluite all’amministrazione comunale: «Sembrava un problema che non ci toccasse e invece non è così – spiega il sindaco Pietro Morittu – capiamo che possano avere fame e spingersi verso la città ma ci appelliamo al senso civico: inaccettabile abbandonare rifiuti che costituiscono facile richiamo per i cinghiali». Per ora di abbattimenti controllati non se ne parla, ma la vicenda è finita all’attenzione della Forestale in virtù della comunicazione del Comune: «Conosciamo la questione – precisa il comandante Silvio Cocco – la stiamo monitorando per capirne l’evoluzione e valuteremo il modo in cui affrontarla».

