Troppi cinghiali nella pineta La minoranza: serve un piano 

Emergenza cinghiali in pineta a Sinnai. I consiglieri comunali di minoranza Cosimo Lai, Paride Casula, Aurora Cappai e Roberto Loi di "Uniti per Sinnai", Aldo Lobina, di "Sinnai libera", Walter Zucca, Roberta Simoni di Forza Italia, hanno chiesto al presidente del Consiglio Massimiliano Mallocci l’inserimento nell'ordine del giorno della prossima seduta della discussione sull'emergenza cinghiali e l'esame di proposte per il loro contenimento. «Il problema – aggiunge la minoranza – richiede un approccio serio e determinato. Abbiamo riscontrato la presenza di almeno due mute di cinghiali nella pineta, la cui popolazione è in costante espansione. Questa crescita è favorita da due fattori principali: l'assenza di predatori naturali e un ambiente estremamente propizio al loro sviluppo». Per la minoranza, «occorre individuare e implementare strategie risolutive e sostenibili per il loro contenimento».

Ieri l’assessora all’Ambiente Michela Matta ha detto che «sono in corso interlocuzioni con Forestas per avere dati certi sulla reale consistenza dei cinghiali in pineta con loro avvicinamento anche all’abitato. Chiediamo anche di conoscere precedenti studi sul fenomeno per studiarne le misure. Intanto vige il divieto di foraggiamento dei cinghiali e l’invito a chi si prende cura della colonia felina presente in pineta a non lasciare residui di cibo nel terreno». (r. s.)

