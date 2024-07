Troppi cinghiali, largo ai cacciatori 

Gli avvistamenti di cinghiali ai margini della città sono ormai sempre più frequenti ma arriva del Consiglio comunale un’indicazione precisa su come adottare le contromisure. Si tratta di un piano di abbattimento controllato così come proposto nella mozione bipartisan che ha visto come estensore e primo firmatario la consigliera del gruppo misto Monica Atzori.

La situazione

Il documento, che ha ricevuto il nullaosta dell'assemblea civica con una larga adesione (sia maggioranza che opposizione) da un lato dettaglia una situazione che rischia di degenerare anche a Carbonia (d'altronde il confine nord, est e sud del centro abitato è circondato da colline), dall'altro delinea pure un piano di azione concreto. Si impernia attorno al ruolo dei cacciatori: «Intanto - premette la consigliera che di professione è armiera - si deve in grandissima misura proprio ai cacciatori se oggi, unici in Europa, siamo riusciti a eradicare la peste suina: ma adesso in merito alla emergenza cinghiali può nuovamente tornare fondamentalmente il loro ruolo per salvaguardare l'equilibrio fra le colture messe a rischio, la presenza della fauna e le garanzie di sicurezza per le persone». La mozione impegna subito la Giunta Morittu a raccordarsi con la Provincia Sud Sardegna (ente pubblico in grado di allestire corsi preposti) per formare cacciatori - detti coadiutori - abilitati all'abbattimento controllato dei cinghiali.

Le zone

Il tutto in stretissimo rapporto con la Forestale cui peraltro il Comune di Carbonia si è già rivolto nelle scorse settimane per segnalare i ripetuti avvistamenti. I cinghiali sono stati notati di recente anche nel tratto medio alto del Rio Cannas e a ridosso della stessa via Cannas, sono tra discesi da monte Leone verso le abitazioni di Costa Medau Becciu (la settimana scorsa una famigliola di cinghiali, madre e mezza dozzina di cuccioli) è stata letteralmente ritrovata quasi nel suo orto da un residente), e in un paio di circostanze sono stati notati molto vicini ai giardini delle case. Frequenti poi i casi in cui sono stati notati punti scavati in prossimità delle radici e dei cespugli a poche decine di metri da via Sicilia angolo con via Tirso.La mozione, che reca anche le firme dei consiglieri comunali Alessia Cadoni, Giuseppe Vella, Pino Giganti, Luca Arru, suggerisce anche il modo in cui utilizzare successivamente le carni dei cinghiali abbattuti in modo selettivo: «Potrebbero essere destinate alla Caritas affinché vengano poi consegnate alle famiglie bisognose della città secondo i circuiti assistenziali già collaudati da tempo».

