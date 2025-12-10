Troppi cinghiali, funghi addio 

Emergenza cinghiali ad Arbus, addio porcini. Dai boschi alle aree agricole al litorale più passa il tempo, più aumenta la presenza dei cinghiali e più si riduce la quantità delle diverse varietà di funghi. Dove fino a qualche anno fa erano talmente tanti al punto che l’amministrazione aveva pensato a regolamentare la raccolta, in particolare dei porcini, fino al massimo di 3 chilogrammi a testa, quest’anno i cinghiali sono arrivati prima e dei prelibati funghi sono rimasti pochi esemplari. «Il problema – dice il vice sindaco e consigliere provinciale, Simone Murtas – lo stiamo affrontando. Punto di partenza è stato un recente censimento a livello provinciale, affidato ad un professionista esterno, grazie ai fondi della Regione. La stima è di circa 5 mila esemplari, con un trend in aumento».

In estinzione

Il vasto territorio della cittadina del Linas, la terza per estensione della Sardegna, è sempre stato ricco di funghi, non solo porcini, ma anche geotropa, gallinacci, poi cardoncelli e altre specie a seconda della stagione e delle piogge. «I cinghiali – racconta uno che pratica la raccolta, Rossano Vacca – sono onnivori e fanno razzia ovunque, non disdegnano di certo le specie meno ricercate. Si cibano di tutto, infatti la disponibilità è ridotta ovunque. Scavando il terreno, danneggiano le radici e con il loro calpestio schiacciano gli ambienti fungini, dove l’umidità favorisce la crescita di funghi e muffe. Sebbene – aggiunge – possano involontariamente disperdere le spore, lo scavo e il consumo diretto delle strutture sotterranee sono un grave ostacolo alla crescita e alla sopravvivenza, specialmente per i porcini». E c’è di più. La pressione di questi animali aggrava la situazione già compromessa dalla ricerca eccessiva e dai cambiamenti climatici, siccità e caldo estremo. «Fino a qualche anno fa – ricorda il consigliere di minoranza e cercatore, Agostino Pilia – nei nostri boschi il detto “spuntano come funghi” era pura realtà. Bastavano pochi passi e la cesta era colma, la varietà dipendeva dalla stagione. In questi giorni ci si concentra sulla geotropa, solitamente si trovava a file o a cerchi, ora è rarissima, qualche esemplare solitario, a volte in alto, in mezzo ai rami, come se cercasse protezione».

La salvezza

La Provincia del Medio Campidano e il Comune da un anno seguono da vicino l’emergenza della fauna selvatica, coinvolta anche la Regione e l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). «Siamo arrivati all’esame – riferisce l’assessora all’agricoltura, Sara Vacca – del corso di formazione di 14 cacciatori, prossimi coadiutori nella gestione e controllo della fauna selvatica. In particolare per l’abbattimento dei cinghiali, nel nostro territorio ormai fuori controllo. Si vedono alla periferia del paese, hanno invaso i villaggi turistici, creano danni all’agricoltura».

