Troppi cinghiali a spasso, petizione con 600 firme 

Una petizione firmata da seicento persone chiede provvedimenti urgenti per arginare l’invasione dei cinghiali in alcune zone della città e in particolare nei rioni sud tra Poltu Cuadu, Sa Marinedda e l’aeroporto. L'ultimo avvistamento, immortalato dal cellulare di alcuni residenti con un video poi diventato virale sui social, è stato lo scorso 27 marzo intorno alle 18.30: una famiglia di cinghiali, con al seguito tanti cuccioli, incurante delle persone presenti, ha attraversato le strade di Poltu Cuadu, passando di fronte alla sede della polizia locale, a varie abitazioni e ad un bar, per poi sparire nella vegetazione.

La petizione è stata predisposta dall’avvocato Christian Cicoria, residente nella zona. «Non chiediamo che vengano soppressi, - spiega - ma vogliamo che si evitino episodi come quello che ha visto coinvolta una donna, aggredita qualche settimana fa da un cinghiale. Per lei abbiamo già inoltrato la richiesta di risarcimento danni alla Regione Sardegna. È una situazione potenzialmente pericolosa per gli abitanti di queste zone e per chi vi transita. La petizione può essere firmata da tutti, anche dagli animalisti, e alcuni lo hanno già fatto, proprio perché non vogliamo che vengano soppressi, ma vogliamo anche tutelare i nostri cani domestici». Alcune situazioni pericolose, infatti, hanno visto come vittime persone che passeggiavano con i cani.

RIPRODUZIONE RISERVATA