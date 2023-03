Troppi ciclisti e arrampicatori, rischi di danni alla Sella del Diavolo  

Sella del Diavolo, rischio di degrado. Le associazioni ecologiste Gruppo di intervento giuridico e Amici della Terra chiedono interventi concreti per la salvaguardia del promontorio diventato in questi ultimi dieci-quindici anni una vera e propria meta per migliaia di escursionisti e appassionati di mountain bike. Vent’anni fa erano stati gli ambientalisti a realizzare il sentiero naturalistico e archeologico per una riscoperta e una fruizione della Sella, ma col passare degli anni e una presenza massiccia di persone ha creato un eccessivo impatto. Dito puntato soprattutto contro gli amanti delle mountain bike. Ma anche sugli arrampicatori.

L’impatto

«Negli ultimi tempi sono stati addirittura lanciati appelli e raccolta fondi “per la richiodatura in titanio” delle vie di arrampicata sportiva lungo le falesie di Cala Fighera con la posa di zip-line, pur trattandosi di aree a elevato rischio frane, così classificata dal vigente piano di assetto idrogeologico», spiega Stefano Deliperi, presidente del GriG. «Inoltre troppi ciclisti in mountain bike, spesso poco attenti agli escursionisti a piedi e a volte incuranti dei danni al fondo naturale e alla vegetazione stanno mettendo a rischio, con i tagli alla macchia per aprire nuovi percorsi, la vegetazione».

Le conseguenze

Il Grig ricorda che la «recente una perizia predisposta dal biologo paesaggista Francesco Aru e dal geologo Daniele Tomasi ha evidenziato un “un incremento della frequentazione sia da parte di escursionisti a piedi che di utilizzatori di biciclette da cross”. Lo studio mostra un livello di impatto antropico eccessivo per l'area calcarea e la vegetazione che la ricopre e per la sua capacità di recupero». (a.pi.)