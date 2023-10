Troppi cantieri, slittano le ciclabili  

L’obiettivo è duplice: da un lato non perdere le risorse del Pnrr, un po’ meno di 4 milioni di euro, che il Comune ha a disposizione per disegnare 14 chilometri di nuove piste ciclabili che collegheranno i “nodi” universitari (mense, biblioteche, facoltà, etc.) in nove quartieri, dall’altro evitare di “paralizzare” la città con l’apertura di nuovi cantieri. L’amministrazione dice temporaneamente “no” a nuove piste ciclabili e con una lettera indirizzata al ministero delle Infrastrutture chiede di rinviare le scadenze (il primo step era previsto a dicembre 2023) previste l’esecuzione dei lavori.

La scelta

«La priorità è per i cantieri più importanti che abbiamo già aperto, poi vengono gli altri», dice il sindaco Paolo Truzzu. «I cittadini stanno già sopportando disagi per tutta una serie di lavori che abbiamo inaugurato e di cui siamo orgogliosi perché cambieranno in meglio la città. Per questo motivo abbiamo chiesto un rinvio per i lavori sulle nuove ciclabili». In questo momento, in città ci sono opere in atto per quasi cento milioni di euro e altri se ne aggiungeranno presto con l’inizio dei lavori per la realizzazione dei collettori che proteggeranno Pirri dagli allagamenti in caso di forti piogge, in programma nelle prossime settimane. Già nel mirino per la scelta di aprire tanti cantieri tutti assieme, e stretta nella morsa della viabilità che da mesi è inevitabilmente è in sofferenza (via Roma, viale Trieste, via Dante, i lavori della metro, etc.), l’amministrazione compie una scelta chiara: le ciclabili possono aspettar, evitando così un ingorgo di cantieri. «In questo momento non potevamo aprirne altri», sottolinea l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu, perché considerati anche i lavori delle metropolitana leggera (di Arst), «rischierebbero di paralizzare la circolazione stradale. Per questo motivo abbiamo chiesto un rinvio delle scadenze per i lavori sulle nuove ciclabili», ribadisce.

Il rinvio

Una premessa è doverosa: le piste ciclabili si faranno, il Comune non ci vuole rinunciare, ma vuole realizzarle in un momento meno complicato per la città. «È nostro obiettivo rafforzare la mobilità ciclabile, migliorando i collegamenti in città», tiene a precisare l’assessore Mereu. «Ma lo faremo in un momento in cui i disagi per i cittadini saranno minori», aggiunge. Cioè quando? «Quando alcuni dei più importanti cantieri», leggi via Roma e viale Trieste soprattutto, «saranno chiusi». L’ipotesi e cominciare i nuovi lavori su queste ciclovie urbane nel 2024.

Il futuro

Per disegnare i nuovissimi 14 chilometri di piste ciclabili che attraverseranno nove quartieri (La Palma, Quartiere del Sole, Fonsarda, Is Mirrionis, Tuvixeddu, Tuvumannu, La Vega, Mulinu Becciu, Sant’Avendrace-Santa Gilla) Cagliari ha a disposizione circa 4 milioni di euro che deve obbligatoriamente spendere in due momenti: entro dicembre 2023 dovrebbe concludere i primi cinque chilometri, entro il 2026 i restanti nove. Per evitare di perdere i fondi è partita da Palazzo Bacaredda la richiesta di un rinvio al ministero. «Si tratta di fondi Pnnr assegnati alle città per migliorare i collegamenti con i nodi universitari, cioè mense, biblioteche etc», spiega ancora l’assessore Mereu. «Fondi che non vogliamo perdere ma che vogliamo spendere in un momento meno complicato per la città».

