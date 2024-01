Troppi cani randagi, è allarme: rinnovato l’incarico al Dog Hotel 

Arginare il fenomeno del randagismo e nello stesso tempo cercare di favorire l’adozione degli amici a quattro zampe per non gravare sul bilancio del Comune di San Gavino: sono gli obiettivi della proroga della convenzione con la ditta Dog Hotel di Chinarello di Assemini per il servizio di ricovero, cura e mantenimento dei cani randagi per tutto l’anno.

«Abbiamo messo nel bilancio 30mila euro per la prevenzione del randagismo», ricorda il sindaco Carlo Tomasi: «Di questi, a oggi, 15.628 euro sono impegnati per il mantenimento degli attuali dieci cani ricoverati nel canile e altri 7.536 euro sono stanziati in previsione del mantenimento di ulteriori cinque cani».

A San Gavino il fenomeno del randagismo è diffuso: gruppi di cani senza padrone si aggirano per le strade periferiche del paese e nelle campagne, dove si sono registrati casi di aggressioni. È così da tempo.

«Purtroppo – attacca il consigliere del gruppo misto Stefano Altea – è mancata in questi anni una politica seria per affrontare il fenomeno. Il problema è molto sentito nella popolazione a causa dei disagi e pericoli che crea. Si pensi solo a tutte le persone che vanno a camminare o correre sia nel centro urbano che nelle campagne, dove sono sempre più frequenti le segnalazioni di aggressioni o incidenti.

