«Troppi cani abbandonati» 

«L’ultimo cane raccolto era ormai in fin di vita: era una cagnetta di circa due anni che ha trascorso i suoi ultimi quattro giorni con una volontaria che ha fatto di tutto per salvarla, ma purtroppo non è stato possibile. Ci consola il fatto che almeno per quattro giorni abbia conosciuto l’amore dell’uomo e si sia sentita protetta, ma chissà quanti altri poveri animali stanno correndo lo stesso pericolo: gli abbandoni sono all’ordine del giorno e solo nella zona di Punt’e Trettu, a San Giovanni Suergiu stiamo ricevendo decine di segnalazioni».

L’allarme

Dal canile di Carbonia, gestito dalla Lega nazionale per la difesa del cane, si alza un grido d’aiuto: «Da soli non siamo in grado di gestire la situazione, serve un intervento delle istituzioni e un maggiore monitoraggio da parte dei cittadini». Patrizia Sitzia, referente della Lega del cane, racconta questa ultima triste storia mentre lavora tra i box del canile “Franco Cacciari” di Sa Terredda che raccoglie randagi da tutto il Sulcis Iglesiente: «Si fanno i salti mortali per essere presenti a ogni richiesta d’aiuto, ma a san Giovanni Suergiu, nella zona di Punt’e trettu la situazione sta diventando ingestibile – spiega – probabilmente il fatto che sia una zona molto frequentata per via dei centri per il kite surf induce a pensare che lasciare un cane da quelle parti gli assicuri cibo e protezione da parte dei residenti». Niente di più sbagliato: la cagnetta recuperata nei giorni scorsi era denutrita, assetata, malata di leishmania, ehrlichia e filaria, praticamente condannata a morte certa: «È l’ennesimo caso – continua – e purtroppo le chiamate sono all’ordine del giorno, senza contare le intere cucciolate abbandonate in campagna. Ma non possiamo farcene carico noi».

Il canile

Nel canile di Carbonia gli “ospiti” sono 400 e arrivano dai diversi Comuni della zona convenzionati (il costo pagato per cane è di 2,25 euro al giorno) e in più vengono assistiti circa 40 cani “senza paese”, ovvero randagi raccolti in diverse zona del Sulcis, o portati in canile in condizioni disperate, che nessun Comune ha preso in carico nonostante l’area di provenienza: «Chiediamo maggiori controlli per presidiare le zone dove gli abbandoni sono più frequenti – conclude – magari con l’uso di telecamere o qualsiasi altro strumento. La situazione è davvero insostenibile».

