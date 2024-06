Troppi camper (abusivi), la spiaggia chiude 

Spiaggia chiusa di notte contro i camperisti abusivi. Per giorni e giorni con i loro grossi mezzi occupavano il parcheggio (l’unico gratuito sul litorale di Villasimius) davanti al mare di Cava Usai, senza autorizzazioni, senza la possibilità di scaricare in maniera regolare i loro liquami e con un’occupazione massiccia dell’area riducendo così lo spazio per tutti gli altri. Vista la situazione e considerando anche le lamentale dei cittadini, il Comune due giorni fa ha emanato un’ordinanza con la quale ha chiuso l’accesso ai mezzi dopo le 21, la spiaggia riapre alle 8 del mattino.

Lo sgombero

La prima notte deserta nello sterrato fronte mare si è risolta con lo sgombero di tra camper che, nonostante il doppio segnale posto all’ingresso del sentiero e davanti all’area di parcheggio, erano ancora in sosta oltre l’orario consentito. Gli agenti della Municipale hanno informato i turisti della novità e li hanno scortati fino alla Provinciale dove hanno iniziato la ricerca di un’area di sosta, stavolta attrezzata.

Il Comune

«Era un atto dovuto – chiarisce il sindaco Gianluca Dessì –, l’unico modo per riportare al rispetto delle regole ed evitare che il parcheggio, l’unico gratuito, diventasse un’area camper abusiva, perché di questo stiamo parlando. Tra l’altro, il provvedimento non è contro i camper, anche dormire in auto non è consentito. Dunque, per evitare bivacchi, abbandono di rifiuti e altri problemi e per garantire che tutti, compresi i cittadini di Villasimius, possano usufruire della spiaggia, abbiamo imposto degli orari». Alle 11 di ieri mattina, una decina di auto erano in sosta davanti alla staccionata che separa la spiaggia dal posteggio, di camper neppure l’ombra. «È una questione di legalità e decoro – insiste il comandante della Municipale Pierluigi Casu che ha potenziato i controlli per assicurare il rispetto della norma –. Addirittura Cava Usai veniva indicata nei siti specializzati degli appassionati come area idonea e libera per la sosta».

I disagi

A occuparsi di sollevare e abbassare la sbarra posta all’ingresso del vialetto sono gli operatori della Villasimius srl, la società in house del Comune che gestisce numerosi servizi per conto dell’amministrazione, compresi i parcheggi sul litorale e la navetta per le spiagge. «Hanno fatto benissimo – gioisce Paolo Dessì, autista della navetta del Comune, mentre aspetta di ripartire dalla fermata di Capo Carbonara –. A me è capitato molto spesso di venire qui a fare una passeggiata, soprattutto la domenica mattina, e trovarmi davanti una schiera di camper, tutti in prima fila, non si vedeva neppure il mare. Non era giusto. Per non parlare dei rifiuti tra i cespugli. Poi, chi vuole andare in spiaggia di notte, ci andrà a piedi».

