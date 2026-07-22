Troppi blackout, sindaci sul piede di guerra 

Caldo torrido, linee elettriche sovraccariche che non supportano più la richiesta di energia: la conseguenza sono vie e rioni, o addirittura interi paesi ,senza energia elettrica per lunghe ore se non per giorni. Una situazione arrivata al limite della tollerabilità e ora i sindaci del Sulcis sono sul piede di guerra.

La lettera

«Interpretando il crescente disagio manifestato da cittadini, imprese, attività produttive e enti pubblici, – scrivono come Unione dei Comuni del Sulcis a E-distribuzione – rappresentiamo la forte preoccupazione per i continui disservizi che, ormai da tempo, interessano la rete di distribuzione dell'energia elettrica nel nostro territorio. Le frequenti interruzioni della fornitura, stanno causando notevoli disagi e determinando il malfunzionamento, quando non addirittura il danneggiamento, di numerose apparecchiature elettriche ed elettroniche, con inevitabili ripercussioni sulle famiglie, sulle attività economiche e sui servizi pubblici essenziali». Secondo i sindaci non è più possibile parlare di episodi isolati: «La situazione sta assumendo carattere di ordinarietà, rendendo indispensabile un confronto diretto con il gestore della rete. Chiediamo pertanto un incontro urgente con i vertici regionali di E-distribuzione e con i responsabili del Distretto competente, per comprendere le cause di tali criticità, conoscere gli interventi che si intendono porre in essere per il potenziamento e la messa in sicurezza della rete e acquisire un quadro chiaro delle iniziative programmate per garantire un servizio adeguato alle esigenze del territorio».

I paesi

Ieri la massima criticità è stata segnalata a Villaperuccio con un black out di oltre 12 ore. «Impensabile che nel 2026, visto anche il gran caldo – dice Valerio Lecca, un residente - rimanere oltre 12 ore senza corrente, senza avere risposte ufficiali o soluzioni alternative. Ho chiamato personalmente più volte, mi hanno dato vari orari di soluzione del problema, prima alle 5 del mattina, poi alle 6.30 ed ora, dopo l'ultima chiamata, non hanno potuto più dare indicazioni. Intanto come cittadini stiamo subendo i disagi non solo del caldo, ma anche dei cibi che abbiamo conservati nei frigoriferi e nei freezer, e questo silenzio è imbarazzante». Problema segnalato anche da Gianluca Ena, «Stiamo rischiando di perdere gran parte degli alimenti conservati nel congelatore - dice – per non parlare del disagio di stare ore senza corrente e non poter utilizzare nemmeno l’aria condizionata con queste alte temperature». Per tutta la giornata di ieri operai a lavoro: «Sono in continuo contatto con E-Distribuzione, – dice il sindaco Marcellino Piras – hanno installato due grossi gruppi di continuità che dovrebbero risolvere il problema in via provvisoria, infatti in alcune zone la corrente sta tornando, in attesa di una sistemazione totale del guasto».

Problemi anche a Santadi, Giba, Carbonia e altri Comuni, come dimostra il portale Enel sui guasti dove emergono moltissime segnalazioni da parte dei cittadini della Provincia. Nei giorni scorsi l’emergenza ha riguardato anche Sant’Anna Arresi, in particolare la località turistica di Porto Pino.

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