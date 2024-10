Troppi blackout, pioggia di proteste 

Il record è di cinque ore senza luce. Magari è una coincidenza, oppure no, ma gli indizi sembrerebbero dare ragione alle lamentele di abita nella zona.

«Da quando hanno completato gli allacci del nuovo mercato conviviamo con blackout continui», racconta Paolo, residente in via San’Alenixedda, che se ci fosse la tessera fedeltà avrebbe diritto al premio come cliente più assiduo. «Ormai ho perso il conto di tutte le volte che ho chiamato il numero dedicato per segnalare i guasti. I disagi sono enormi per tutti, e la situazione peggiora di mese in mese».

Sovraccarico

Il nuovo mercato a cui si riferisce è quello di piazza Nazzari, dove prima o poi verranno trasferiti box e commercianti oggi a San Benedetto. Che prima ancora della sua apertura ha fatto e continua a far discutere. «A pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca pure», dicono gli abitanti della zona. «Può essere una semplice casualità, ma la coincidenza delle interruzioni elettriche con la realizzazione della struttura portano a pensare che un nesso ci sia», riflette Paolo.

E sicuramente non fa ben sperare ciò che si è sentito dire da un tecnico Enel arrivato sul posto dopo una delle tante richieste d’intervento. «Mi ha risposto che qui la corrente potrà mancare sempre e di continuo. Parlando di altri problemi di cui non poteva darmi spiegazioni», racconta. Versione poco utile e anche poco rassicurante per chi vive nel quartiere dove i blackout, soprattutto nelle fasce serali e notturne, impediscono anche le più normali attività quotidiane. Tipo attaccare lavatrice e lavastoviglie e via dicendo.

I guasti

Qualche esempio? Venerdì, alle 21,30, la luce è mancata. Paolo ha prontamente segnalato il disservizio. «Hanno risolto il problema, e dopo venti minuti eravamo di nuovo al buio». E poi di nuovo dall’una alle 5 e mezza del mattina e attorno alle 8. «Sta diventando una situazione insostenibile, i guasti sono sempre più frequenti e di maggior durata. Magari se si evitasse di tenere il mercato illuminato a giorno tutta la notte, senza ragione dato che neanche è entrato in funzione, la situazione migliorerebbe. Di certo non si può continuare così».

La replica di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, non è che risolva i dubbi. Conferma che «nelle ultime due settimane a causa di un guasto, ci sono state delle interruzioni di corrente nelle ore notturne», spiegano dall’ufficio stampa. «Ce ne scusiamo ma informiamo altresì che si è già intervenuti per risolvere il problema. Nei prossimi giorni dovremo fare un ultimo intervento per la definitiva risoluzione e il miglioramento del servizio nella zona».

RIPRODUZIONE RISERVATA