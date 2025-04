Troppi blackout, il sindaco si ribella 

«Non è possibile continuare a interrompere la corrente elettrica per tutta la mattinata, costringendomi il Comune a chiudere e mandare il personale in ferie forzate»: il sindaco di Sardara Giorgio Zucca, spazientito, alza la voce con e-distribuzione. «La farmacia, l’ufficio postale e molti negozi sono obbligati a sospendere l’attività dalle 8,30 alle 15,30, con tutti i disagi che ne conseguono. A questo punto mi rivolgo ai carabinieri: l’esposto sortirà l'effetto desiderato di restituire la luce agli ambienti di lavoro».

Le proteste

A far saltare i nervi al sindaco l’arrivo, nei giorni scorsi, di un avviso (identico a quelli che si ripetono da gennaio) che annuncia l’ennesima sospensione per domani “dalle 8,30 alle 15,30”, per “lavori sugli impianti”.

Zucca promette fuoco e fiamme contro il gestore: «Questa volta il Comune non chiude. Ignoriamo l’avviso. Lunghi blackout nelle ore in cui si lavora stanno suscitando forti proteste e causando danni agli esercizi pubblici, l’ultimo avviso ancora di più perché vicino alla Pasqua. Enel giustifica l’intervento come atto programmato. Da chi? Ovviamente dalla società: il Comune deve solo subire la scelta, far finta che non ci siano danni, perché loro così hanno deciso».

La lettera

“Altro che interruzioni di corrente", ha scritto il sindaco a Enel: “Sarebbe più corretto configurare l’evento come una possibile interruzione di pubblico servizio. Comunque sia, considerate la frequenza degli interventi e l’assoluta mancanza di coordinamento con l'Amministrazione comunale, si chiede che Enel distribuzione riveda con urgenza le modalità e gli orari di esecuzione dei lavori, privilegiando le fasce orarie serali o notturne, al fine di limitare l'impatto col mondo del lavoro”. La decisione finale: “Mi riservo di presentare denuncia alla stazione dei carabinieri di Sardara, chiedendo il risarcimento del danno”.

Interventi programmati

La riposta di Enel non si è fatta attendere: ”L’interruzione effettuata rientra nell’ambito delle attività di manutenzione e adeguamento della rete. Consapevoli dei disagi che si possono causare all’utenza, precisiamo che il contratto stipulato con il venditore prevede la possibilità di interrompere la fornitura per esigenze tecniche legate alla sicurezza della rete”. Nel caso specifico “l’avviso è stato regolarmente trasmesso al Comune e integrato con l’affissione pubblica”. Zucca non si arrende: «Risposte evasive. Un elenco di giustificazioni che non pagano il danno arrecato».

