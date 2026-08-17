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Buggerru-Sant’Anna Arresi.
18 agosto 2026 alle 00:09

Troppi black-out, sindaci sul piede di guerra 

Danni per le attività ricettive rimaste senza energia elettrica per Ferragosto 

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Prenotazioni al completo, spesa fatta ma poi sul più bello manca l’energia elettrica e addio affari di Ferragosto per le attività ricettive. È successo a Buggerru e non era la prima volta così come sta accadendo troppo spesso a Sant’Anna Arresi: danni enormi per i quali i sindaci sono sul piede di guerra.

Sant’Anna Arresi

«Hai subito danni o disagi a causa delle interruzioni elettriche da continui, ripetuti e ingiustificati blackout, micro-interruzioni e cali cronici di tensione dell'energia elettrica, con particolare criticità nelle vie del centro abitato (Via Roma, Via Italia, Via Sassari) e nelle frazioni (Porto Pino)?» Lo chiede il Comune di Sant’Anna Arresi che ha avviato un dossier per poter raccogliere e documentare i danni che le utenze private e economiche hanno subito in quest’ultimo periodo per le continue interruzioni di energia elettrica. Il Comune chiede di segnalare i danni tramite il proprio portale. «Non si tratta più di una richiesta di intervento – dice il primo cittadino Paolo Dessi - ma di una formale contestazione per la reiterazione di un disservizio nella fornitura di energia elettrica, che sta causando ormai continui e gravi disagi. Una situazione che non può più essere considerata accidentale e che, come amministrazione, ci impone di intervenire con fermezza per tutelare cittadini e attività economiche, particolarmente colpiti in una fase cruciale della stagione turistica». Il modulo online si potrà compilare entro il 15 di settembre e tutti i dati raccolti finiranno nel “Dossier disservi Sant’Anna Arresi” che il Comune trasmetterà direttamente ad Arera e all’autorità giudiziaria per sostenere le richieste di risarcimento e gli interventi strutturali obbligatori sulla rete.

Buggerru

Il caldo e il sovraccarico delle linee elettriche hanno provocato nel giorno di Ferragosto continui blackout. Il più importante si è riscontrato in una parte dell’abitato del centro costiero, durante le ore pomeridiane e ha costretto gli abitanti a rimanere senza energia elettrica sino a notte inoltrata. «Purtroppo come negli anni passati – protesta la sindaca Laura Cappelli - anche questa volta per Ferragosto il blackout si è verificato in uno dei momenti più delicati della giornata, sia per la comunità sia per le attività economiche del paese. La corrente elettrica è mancata quando i ristoratori e gli operatori commerciali si apprestano a lavorare e il centro abitato è animato dalla presenza di numerosi turisti». L’annoso problema dei blackout durante le giornate estive, sembrerebbe sia legato a un sistema di distribuzione dell’energia elettrica, ormai inadeguato alle esigenze della comunità. «Buggerru merita un servizio elettrico – aggiunge - adeguato alle esigenze di una comunità e di un territorio turistico». La prima cittadina si rivolge alle istituzioni competenti e oggi scriverà al Prefetto: «Chiediamo che alle segnalazioni e alle proteste – conclude - seguano finalmente fatti concreti. Non possiamo arrivare a ogni estate nella stessa situazione e assistere a blackout nelle ore in cui il paese lavora, vive e accoglie i propri ospiti. La situazione è ormai insostenibile e servono risposte immediate».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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