«Troppi bidoni ammucchiati, uno scempio» 

Troppi bidoni della differenziata, anche piuttosto ingombranti, che anziché trovarsi all’interno delle attività vengono lasciati in mezzo alla piazza. Così, lo spiazzo all’angolo tra via del Redentore e via Giulio Cesare da tempo si è trasformato in una mini isola ecologica.

Così accatastati, i bidoni non incidono soltanto sulla decoro, ma limitano di fatto la fruibilità della piazza, generando il malcontento tra residenti e frequentatori della zona. «A Pirri, Quartu e negli altri paesi dell’hinterland i bidoni così ammucchiati per strada non si vedono», dice Antonio Zuddas. «Chiaramente i locali sono piccoli e probabilmente i commercianti sono impossibilitati a tenersi dentro contenitori così grandi, ma la piazza in questo modo è molto brutta da vedere». Perciò, c’è anche chi rinuncia a frequentarla. «Se qualcuno in estate vuole portare i bambini a passare una giornata all’aperto sicuramente va altrove», aggiunge Tiziana Cao, «a meno che non voglia stare in mezzo alla spazzatura».

