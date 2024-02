Troppi bambini senza pediatra,  è assalto ai pronto soccorso 

Duemila bambini senza pediatra soltanto nell’area di Assemini, Elmas e Decimomannu. Migliaia nel resto della Sardegna. Un’emergenza che se da un lato mette a rischio la salute dei più piccoli, dall’altro finisce per gravare ulteriormente sui pronto soccorso degli ospedali al tracollo per l’inefficienza dell’assistenza territoriale. Dopo la raffica di pensionamenti di camici bianchi, molti ambulatori in tutta l’Isola sono chiusi da mesi, e tra mancate assegnazioni e ritardi nelle procedure, le famiglie sono costrette a rivolgersi al medico di famiglia (sempre che ce l’abbiano), ad altri pediatri già oberati di lavoro oppure, appunto, all’ospedale.

La fila in ambulatorio

«La situazione è drammatica», dice Osama Al Jamal, segretario regionale della Federazione italiana medici pediatri. Nel suo ambulatorio di Assemini anche ieri mattina ha ricevuto una mamma («Orfana della pediatra andata in pensione») e la bambina che stava male. «Cosa devono fare questi genitori? Il mio ambulatorio è ormai un pronto soccorso, senza orario». È la situazione di tanti pediatri in tutta l’Isola. Il punto, però, è che lui è l’unico pediatra operativo tra Assemini ed Elmas, parte del territorio più popoloso della Sardegna, dopo che il primo gennaio una collega (di Assemini) è andata in pensione lasciando 1.200 piccoli pazienti, e mentre si è ancora in attesa della sostituzione del pediatra andato in pensione a Elmas ad agosto 2023.

Il massimale esploso

«Quanti bambini assisto? 1.250, cioè duecento oltre il massimale». Una situazione, «da esaurimento nervoso, ma, al di là dell’impegno e della volontà di noi singoli pediatri, il problema è che tutto questo sistema finisce per ledere il diritto alla salute dei nostri bambini». Al di là delle criticità nel territorio di Cagliari e di tutto il Sud Sardegna, «va detto che nelle zone interne la situazione è ben peggiore. Penso per esempio al Mandrolisai dove ci sono interi paesi scoperti. E sarà presto una situazione drammatica anche a Oristano, dove dal prossimo mese due colleghi non saranno più operativi». Siamo davanti a un problema, avverte il dottor Al Jamal, «che la politica non può continuare ad affrontare con gli accordi di 30 anni fa. Occorre un modello di assistenza territoriale che sia strategicamente pensato sulla situazione geografica, demografica e orografica della nostra regione».

Il contraccolpo in ospedale

Dunque, il carico della mancata assistenza sul territorio finisce per larga parte sui pronto soccorso. «Un problema serio», avvisa Maurizio Zanda, direttore della struttura complessa di pediatria del Brotzu di Cagliari. «Quando i bambini arrivano al pronto soccorso pediatrico perché senza pediatra, le alternative sono due: li si rimanda al medico di base, già in difficoltà perché devono farsi carico anche dei piccoli pur non essendo questa la loro specializzazione; oppure, nel caso di una patologia che richiede un’attenzione particolare nelle successive 24, 48 ore, li si ricovera». Siccome è ottimista, il dottor Zanda dice che, «un bel segnale arriva dai trenta iscritti alla scuola di specializzazione, ma serviranno anni prima che entrino in servizio». Intanto, «entro i prossimi due, tre anni, tantissimi colleghi andranno in pensione, e questo lascerà sempre più scoperta l’assistenza territoriale ma anche quella ospedaliera».

