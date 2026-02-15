«Troppi bambini senza cure, trovate una soluzione» 

Potenziare l’assistenza pediatrica data la grave situazione che caratterizza la provincia di Oristano. Su questo si è espressa la Giunta Patta a Samugheo.

«È in atto da tempo una grave e persistente carenza di assistenza pediatrica, che coinvolge complessivamente 24 Comuni, con una situazione ormai insostenibile per numerose famiglie, in particolare centinaia di nuclei familiari risultano privi di un pediatra di libera scelta di riferimento e sono costretti, in assenza di alternative, a rivolgersi a pediatri privati a pagamento oppure al reparto di Pediatria dell’ospedale San Martino, accedendo tramite il Pronto soccorso», evidenziano dall’esecutivo.

Quindi l’approvazione di un documento di sollecito per il Distretto sanitario di Oristano e per la direzione Asl «per ampliare gli slot assistenziali dei pediatri già operativi nel distretto, attivare bandi rivolti a pediatri in pensione, inserire strutturalmente dei pediatri negli Ascot, prevedere un supporto infermieristico specializzato per affiancare i pediatri attualmente in servizio istituire un triage pediatrico dedicato presso il Pronto soccorso».

