VaiOnline
Assemini.
28 agosto 2025 alle 00:27

Troppi atti vandalici, Puddu chiede al prefetto più forze dell’ordine 

Ad Assemini è “avanti tutta” contro i vandalismi sempre più frequenti in piazze, parchi e strade sia in centro sia in periferia. A inizio mese erano stati tagliati i cavi della fibra ottica lungo la ferrovia alla stazione del Carmine, mandando in tilt il traffico ferroviario. Più recentemente sono stati divelti i paletti installati appena un mese fa per proteggere il passaggio pedonale di via San Cristoforo, strada dove le auto spesso corrono a velocità elevate.

Il sindaco Mario Puddu ha espresso amarezza: quei paletti non erano semplici arredi urbani, ma strumenti di sicurezza e simboli di civiltà, indispensabili a tutelare famiglie e rendere più ordinato un collegamento centrale per i cittadini. Atti simili, sottolinea, non colpiscono solo le infrastrutture ma l’intera comunità, gravando sulla collettività in termini di tempo e risorse per i ripristini.

Puddu assicura che l’amministrazione non arretrerà: i danni saranno riparati e sono state avviate interlocuzioni con il prefetto per potenziare le forze dell’ordine. Il sindaco invita i cittadini a sentirsi custodi degli spazi comuni e a segnalare comportamenti incivili: solo insieme, conclude, si può difendere e tutelare ciò che appartiene a tutti. (sa. sa.)

