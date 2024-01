Troppi atti vandalici: «Più telecamere» 

A Guspini, dove negli ultimi mesi si è registrata una serie di atti vandalici cui la comunità non è abituata, divide la cittadinanza: da un lato c’è chi chiede più controlli e più telecamere, dall’altro chi – in nome della privacy – contesta questa «mania della sorveglianza». E il dibattito approda anche in Comune. Ad accenderlo la distruzione, negli ultimi giorni dell’anno, del canestro del campetto da basket nei giardini pubblici, frequentato da tanti giovani: un episodio che arriva dopo una sequenza di raid, il più grave dei quali è la devastazione, alcuni mesi fa, dei locali del palazzetto del sport. In quel caso i danni economici erano stati importanti: altri episodi, di minor portata, hanno comunque alimentato un senso d’incertezza, sconcerto e anche paura nella cittadinanza. L’ipotesi prevalente è che siano atti eseguiti per noia: sembrerebbe non esserci una premeditazione o un piano per intimidire. Le forze dell’ordine sono state informate varie volte, ma purtroppo gli episodi non sono cessati. E a Guspini la percezione di sicurezza sta subendo un’erosione.

Il dibattito

Secondo alcuni è il momento in cui bisogna iniziare a preoccuparsi: dopo potrebbe essere troppo tardi. Da più parti si invocano le telecamere: una linea sposata da consiglieri comunali di maggioranza e minoranza e almeno da una esponente della Giunta, l’assessora Stefania Atzei (attività produttive, edilizia privata e residenziale, frazioni e fondi comunitari). «Gli atti di vandalismo che ogni tanto vengono perpetrati – commenta – sono sempre un fallimento della nostra comunità e il segno di una mancanza di buon senso e di rispetto per la cosa pubblica. Questa, anziché essere vandalizzata, dovrebbe essere protetta, magari da occhi artificiali attivi anche durante la notte. Le telecamere sono sicuramente utili, anzi sono ormai l'unico strumento di supporto al babysitteraggio degli sciocchi».

Anche Simona Cogoni, consigliera di minoranza, è favorevole: «Prima di accusare delle persone di qualcosa bisogna essere certi che siano i veri colpevoli. Se si scoprisse che gli autori degli atti vandalici sono ragazzi, sarei propensa a utilizzare come sanzione l’obbligo di eseguire piccoli lavori gratuiti per educarli al rispetto della cosa pubblica».

Graziella Caria, rappresentante di Apice, è d’accordo: «Sono favorevole all’utilizzo delle telecamere messe nei punti sensibili».

Sicurezza o libertà?

In generale è forte la richiesta di garanzia e sicurezza, educazione e buone maniere. Ma se per la stragrande maggioranza la miglior risposta è la sorveglianza, nel dibattito, talvolta acceso, non mancano coloro che contestano la tentazione di sorvegliare le attività di tutti i cittadini.

I favorevoli alla vigilanza supportata dalla tecnologia utilizzano il vecchio adagio secondo cui chi non ha nulla da nascondere non ha niente da temere e negano che più sorveglianza corrisponda a meno libertà. È la linea di Sandro Renato Garau, segretario del Pd locale: «Chi non ha colpe non deve avere paura delle telecamere. I dispositivi devono essere posti in modo mirato e devono funzionare in particolare nei luoghi pubblici».

Sacchetti selvaggi

Le distruzioni di beni pubblici non sono l’unico problema: sono ancora troppo frequenti gli abbandoni di rifiuti nelle strade di campagna, un fenomeno che non sembrerebbe causato da ragazzi. «Anche questo brutto costume deve essere perseguito», concorda Garau: «È necessario sorvegliare ma bisogna anche aumentare l’informazione sui servizi».

Altri commentano con evidente fastidio il malcostume di portare a passeggio i cani, che sporcano marciapiedi pubblici e muri privati. Giancarlo Piccioni, artigiano, con i due suoi fratelli gestisce una calzoleria e coltelleria accanto alla piazza: «Più che di vandalismo – sostiene – è opportuno parlare di maleducazione. Per fare un esempio, nella zona attorno al mercato civico è notevole la presenza di lattine vuote, cartoni di pizza e altra immondizia. Ovviamente non possiamo pretendere che un vigile urbano sia a tutte le ore presente sul luogo affinché non succeda niente. La tecnologia, unita al rispetto per la privacy, può e deve dare una mano, se si vuole avere un paese sempre più civilizzato. Però bisogna sensibilizzare i giovani al problema».

