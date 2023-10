troppi assenti, la dinamo crolla  

Dinamo 90

Napoli 111

Sassari : Cappelletti 9 Pisano, Kruslin 13, Treier 8, Whittaker 9, Raspino ne, Gandini ne, Gentile 9, Diop 15, Gombauld 12, McKinnie 15. Allenatore Bucchi.

Napoli : Pullen 17, Zubcic 20, Ennis 11, Jaworski 10, De Nicolao 9, Owens 9, Sokolowski 23, Lever 12, Bamba ne, Mabor ne, Saccoccia ne, Ebeling. Allenatore Milicic.

Arbitri : Rossi, Perciavalle e Dori.

Parziali : 19-27; 40-55; 62-86.

Note :tiri liberi Sassari 17/21; Napoli 18/22. Percentuali di tiro: Sassari 32/68 (9/24 da tre, ro14 rd 18); Napoli 38/64 (17/32 da tre, ro 9 rd 22).

Sassari. In sala stampa è il coach Piero Bucchi che rianima l’atmosfera mogia. «Non abbiamo difeso come fatto in pre-campionato, ma su la testa! La sberla fa capire alla squadra qual è il livello del campionato». E che sberla: 111-90 per Napoli che era anche a +28. Troppo pesanti le assenze: Tyree, Charalampopoulos, Bendzius e Raspino. Tanto che il tecnico ha messo in quintetto il diciottenne Pisano per provare ad allungare le rotazioni, tenendo McKinnie come cambio. L’americano ha mostrato atletismo e qualche guizzo interessante. È arrivato tre giorni fa: ci vorrà tutto il mese di ottobre perché decodifichi il basket italiano.

Il futuro

Certo è che se non rientra già dalla prossima partita almeno uno tra la guardia Tyree e l’ala Charalampopoulos, diventa durissima per una squadra che tra l’altro era stata costruita con un terzetto strepitoso di tiratori: Bendzius, Charalampopoulos e Kruslin. Non inganni il 9/24 finale da tre, perché quando ancora poteva esserci partita, il Banco non faceva canestro.

La gara

Iniziata subito con un 2-12 al 4’, ha avuto qualcosa da dire solo nel primo quarto quando i biancoblù si sono avvicinati a -3 ma già alla fine del primo quarto Napoli ha ripreso il largo. Troppo facile difendere contro una Dinamo senza ali tiratrici e infatti la difesa ospite ha flottato molto dentro l’area. Eloquente la differenza nel tiro dall’arco dei 6,75 dopo il primo tempo: solo 3/12 per Sassari e 7/13 per Napoli. Assenze a parte ha un po’ deluso l’approccio difensivo che ha consentito a Napoli di prendere subito fiducia in attacco. Bucchi ha provato ad utilizzare il doppio play, ha fatto anche un po’ di pressing tuttocampo, ma è servito a pochino, perché spesso i biancoblù restavano un giro indietro. Nel terzo quarto la Dinamo ha provato a rientrare, ma quando faceva qualcosa di buono in attacco, rovinava tutto in difesa.

