«Troppi anziani in mano a truffatori» 

Tarocchi, amuleti, candele, pozioni e feticci di ogni tipo: strumenti da “lavoro” utilizzati per due anni da una finta maga 65enne che, con la complicità del figlio 30enne e di un fantomatico padre Casimiro, ha raggirato una donna ultraottantenne e le ha portato via 43mila euro. L’espediente usato è, purtroppo, quello di un copione già visto: la promessa di sconfiggere il malocchio. Una rete nella quale ancora oggi, come affermano le associazioni, tanti anziani cadono e spesso si fanno male, rimettendoci somme di denaro più o meno consistenti. Lo scorso anno la Squadra mobile della questura ha lavorato su 24 denunce, l’anno precedente una in più. Questa volta, però, i due impostori sono stati bloccati e denunciati dalla polizia per truffa pluriaggravata.

Il raggiro

La vicenda è accaduta in città, dove madre e figlio di origine laziale stanno da tempo: lei vive grazie alla lettura dei tarocchi e a consulenze da finta psicologa, il figlio fa l’operaio. I due, che agiscono fra Torangius e il centro cittadino, hanno preso di mira una coppia di anziani benestanti, in particolare la donna, una professionista in pensione, per raggirarla e portarle via quanti più soldi possibile. E così, due anni fa, con la lettura dei tarocchi è cominciata la pantomima truffaldina, facendo leva su un aspetto: e cioè, convincere la pensionata di essere finita con alcuni familiari al centro di malefici, che sarebbero potuti essere scacciati a una sola condizione, l’intervento dei due e del fantomatico padre Casimiro che avrebbe guidato gruppi di preghiera per liberare le persone dagli spiriti maligni. Sedute nel corso delle quali venivano compiuti riti magici per scongiurare pericoli per la vittima e i suoi cari. Al termine di ciascuna seduta, l’anziana doveva consegnare diverse migliaia di euro in contanti, e riceveva perfino la ricevuta dell’avvenuto pagamento.

L’inchiesta

A far scattare gli accertamenti, la segnalazione in questura di parenti degli anziani, su movimenti sospetti. In altre parole, la pensionata chiedeva loro soldi in prestito, dopo che con i prelievi in banca esauriva il plafond. E lo faceva ripetutamente, suscitando così le perplessità sempre più forti dei familiari. A quel punto è scattata l’inchiesta della Squadra mobile, coordinata dal sostituto procuratore Andrea Chelo. Gli uomini della terza sezione che si occupa di reati contro il patrimonio hanno lavorato a lungo, anche attraverso appostamenti e pedinamenti. Indagini che hanno consentito di accertare la truffa e denunciare madre e figlio; la perquisizione disposta dalla Procura nella casa dei due ha permesso anche di recuperare parte dei contanti sottratti: cinquemila euro nascosti sotto il letto della presunta maga. I poliziotti hanno inoltre trovato capi firmati mai indossati, computer e smartphone di ultima generazione. E naturalmente gli strumenti per effettuare riti magici. Ora gli uomini della Squadra mobile, guidati dal dirigente Samuele Cabizzosu, sono impegnati nell’esame dei conti correnti dei truffatori per capire se nella loro rete siano cadute altre vittime.

Il fenomeno

«I pensionati sono i più vulnerabili e fragili» spiega Giorgio Vargiu, Adiconsum. «Per questa ragione vengono presi di mira più frequentemente». Una tecnica, quella del raggiro ai danni di anziani, che non è mai venuta meno. «Capita spesso che molti non denunciano nemmeno» aggiunge Salvatore Usai, Cisl pensionati, «perché si vergognano di dover ammettere di essere stati presi in giro. Salvo non si tratti di casi in cui la perdita di denaro è davvero consistente». Per arginare il fenomeno, lo scorso novembre Comune e Prefettura hanno siglato un accordo per il progetto “Non farti beffare 2.0”, con al centro una campagna di informazione per la prevenzione delle truffe agli anziani. Tra le iniziative previste, finanziate con 15mila euro del Ministero dell’Interno, attività di sensibilizzazione e informazione sui comportamenti da adottare nella vita quotidiana.

