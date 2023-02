«Troppi anziani e invalidi abbandonati dalla nostra sanità» 

«Si deve intervenire, credo sia un dovere di tutti, proprio perché tutti hanno diritto all'assistenza sanitaria, avvalersi di un servizio che è tutelato e garantito dalla Costituzione». Come agire è altrettanto chiaro: «Si tratta di mettere dei paletti, di arginare il tentativo di quelle persone determinate e mettere le mani su tutto, nel territorio». Centinaia di volte ha ripetuto queste parole, negli ultimi anni, mettendosi alla testa della mobilitazione in difesa del sistema pubblico dell'assistenza sanitaria. Per Rita Melis non è solo una battaglia, è una missione: «I problemi sociali mi hanno sempre affascinato, da sempre convinta che si debba lottare per favorire i diritti, non per distruggerli».

La vita difficile

Sensibilità potenziata ventidue anni fa dall'impatto duro con il dramma, quando il marito Sergio si tolse la vita: «Sì, penso che questa sofferenza enorme mi abbia aperto ulteriormente gli occhi anche sul dolore altrui». Scuole superiori, diploma. Ma la passione che ha sempre coltivato con il volontariato la porta sul fronte dell'assistenza alle persone in difficoltà. «Entrai nella Rsa, dove toccai con mano come l'attenzione per gli anziani è soprattutto una questione di redditi. Il sistema guarda al profitto». Punta molto sulla strada dell'aiuto disinteressato al prossimo. Riprende a studiare per conquistare un secondo diploma: Tecnico dei servizi sociali. «Ma presto sono stata bloccata per ragioni d salute, addio specializzazione e fine del lavoro. Ma questo non mi ha impedito di continuare la lotta». L'inizio fu quando si trovò improvvisamente sola. «Avevo due figli minori, non avevo casa né condizioni economiche dignitose, chiesi aiuto al Comune, dove le risposte non furono nel segno della solidarietà, se non in parte. Il quotidiano l'Unità raccontò la vicenda di quella giovane donna il 5 gennaio 2004. Iscritta di diritto in quella categoria che allora si definiva “nuovi poveri”, divenne un caso nazionale. «Mio marito non aveva versato sufficienti contributi da lasciarci una pensione, dovevo assicurare un tetto e una vita ai miei figli». Rai3 insistette per ospitarla e amplificare la vicenda dolorosa. «Non me la sentii, rifiutai». Dall'amministrazione cittadina arrivò l'inserimento in un cantiere edile come aiuto dei manovali nel cimitero, per 5 mesi.

La svolta

Anni duri, sino al 2014. «Nasce un comitato di cittadini animato dall'assessore regionale Roberto Frongia e alcuni sindacalisti per affrontare il ridimensionamento strisciante dei servizi sanitari.Mi sentii subito coinvolta. Mi appassionai, incontrammo altri comitati sardi e conobbi il medico Claudia Zuncheddu, nacque la Rete sarda difesa sanità pubblica. Mi colpì la sua libertà di pensiero, la sua determinazione, mi impressionò soprattutto la sua previsione sul ridimensionamento delle strutture e dei servizi, puntualmente accaduto. Nacque il Comitato Sulcis Iglesiente».Oggi quel sistema sanitario è decimato. Battaglia persa? «No. Certo, anche se si sente la fatica. Purtroppo le persone non sempre conoscono tutti i passaggi di ciò che la politica in generale realizza nelle istituzioni e si perde di vista il problema vero. Non ci sono regali», Scoraggiata? «Non dai problemi veri e difficili. Nella mia vita un dolore fortissimo ha determinato un cambiamento repentino, mentre vedo troppi intoppi, ingiustizie, invalidi e anziani non trattati come si dovrebbe. E tanta gente che guarda alla politica solo per costruire la propria vita. Penso ai giovani, al loro futuro e sì, su questo soffro» .