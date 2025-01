Troppi alberi pericolanti, il Comune procede al taglio 

Alberi pericolanti vicino alla scuola richiedono l’intervento dei vigili del fuoco chiamati dalla scuola, dopo svariate segnalazioni da parte delle famiglie. Col vento la situazione di un rovere che si affaccia all’ingresso delle Elementari stava diventando pericolosa. Sabato, sono stati tagliati due pini e una mimosa pericolanti su via della Ricerca. Domani, andranno avanti gli interventi sul rovere per mettere in sicurezza la scuola e la strada sottostante l’edificio resterà chiusa ad auto e pedoni. La polizia locale, su indicazioni dei vigili del fuoco, ha transennato tutta l’area per evitare che venissero parcheggiate le auto e preparato la zona al taglio del giorno successivo.

«L'intervento sarebbe dovuto iniziare lunedì - spiega l’assessora all’Ambiente Maria Tegas - ma abbiamo anticipato per evitare ulteriori disagi nell’area di via Marconi, molto trafficata e con un cantiere in corso. Erano alberi già selezionati per essere tagliati dopo uno scrupoloso censimento e a dicembre abbiamo dato l’incarico per l’intervento. Abbiamo verificato quali sono le piante con criticità importanti e che andranno tagliate, che sono poche, e quelle - un centinaio - che richiedono potatura. Molte di queste sono su viale Europa e su via Ospedale. Poi ci sono quelle di pregio che meritano un’attenzione maggiore perché fanno parte del nostro patrimonio, come la roverella. A breve ci occuperemo anche della sistemazione dell’albero monumentale che è vicino all’ospedale per cui abbiamo ottenuto un finanziamento».



RIPRODUZIONE RISERVATA