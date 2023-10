Troppi alberi giganti e pericolosi 

In una città sono talmente importanti che è stato stabilito, per legge, che debbano essere piantati ogni anno in numero uguale ai nuovi nati. Il 21 novembre, dal 2013, l’Italia festeggia la giornata nazionale degli alberi. Eppure a fare un giro nelle strade della città molte piante fanno paura talmente sono alte, enormi. Alberi pericolosi, come quello nel cimitero di Massama, da ieri chiuso proprio perché una pianta rischiava di crollare. E gli alberi sono diventati pericolosi perché chi è pagato per metterci mano non lo fa, tanto che il consigliere comunale Efisio Sanna tre mesi fa ha denunciato: «Le ultime indagini visive strutturate sulle piante in questa città sono state effettuate nell’ultimo trimestre del 2016 e hanno interessato 121 esemplari». Poi il nulla. Quindi non stupisce che periodicamente crollino alberi e precipitino rami in terra, per fortuna sino a oggi senza danni alle persone.

Massama

Ieri mattina polizia locale e vigili del fuoco sono intervenuti nel cimitero di Massama per un albero che rischiava di crollare. «Il camposanto è chiuso in via precauzionale – sottolinea l’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda – Serve un particolare macchinario per sistemare quell’albero e ci siamo attivati per recuperarlo nel più breve tempo possibile. L’intervento infatti si effettua oggi alle 8 dopo di che i cancelli possono riaprire».

I numeri

«I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti provvedono, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato, a porre a dimora un albero nel proprio territorio», recita la legge 113/1992, modificata nel 2013. Nel 2020 in città sono stati piantati 72 alberi, 50 nel 2021. Ma i dati Istat dicono anche che nei capoluoghi italiani, in media, sono presenti 1,1 alberi per ogni residente con meno di 18 anni; a Oristano sono 1,66: il rapporto più alto in Sardegna. E se quel numero è da podio, lo è anche quello, in negativo, che riguarda la “manutenzione” degli alberi.

«Potature fantasma»

Sempre Efisio Sanna rimarcava che «Le relazioni suggerivano verifiche semestrali per gli olmi di piazza Manno. Ma sono state fatte? Nel 2021 c’è stato il distaccamento di un grosso ramo da un ficus di piazza Roma. In quel caso il Comune è intervenuto a danno fatto. Noi invece parliamo di verifiche preventive per scongiurare certi accadimenti. Negli ultimi 4-5 anni, a quanto pare, queste attività sono cessate».

I pericoli

Da via Tirso a via Cagliari, da viale Rockefeller a piazza Moro, dai giardini di viale San Martino a quelli di viale Repubblica per non parlare di Torangius o delle aree vicino alle scuole (via Solferino e via Bellini su tutti): non esiste una zona in città dove gli alberi non facciano paura da quanto sono enormi. Doveroso però ribadire sia quel che Efisio Sanna ha detto tre mesi fa («le potature non si fanno da anni, troppi anni») e sia che il “non fatto” non giustifica assolutamente il “non fare” e men che meno il “non si farà”. «Concordo, e infatti abbiamo iniziato a intervenire e continueremo a farlo. Le potature si fanno tra ottobre e novembre per cui non siamo in ritardo – sottolinea Maria Bonaria Zedda – La città è stata divisa in zone e si sta procedendo. Certo è che il lavoro da fare è tanto».

Il piano del verde

L’assessora Zedda rimarca anche che «a breve la città sarà una delle poche ad avere un piano del verde. La società ha firmato il contratto e sta già provvedendo a fare il censimento grazie al quale nascerà un regolamento sulla cura del verde in città. E di conseguenza riusciremo a individuare quali sono gli alberi da sostituire». Un piano del verde più volte annunciato e mai realizzato. Nel febbraio dello scorso anno era stato l’allora assessore all’Ambiente, Gianfranco Licheri, a darlo per fatto, con due anni di distanza dalla richiesta del Consiglio. Nel 2020 mancavano soldi, nel 2022 si disse che sarebbero stati «utilizzati i fondi accantonati da Oristano servizi che, trattandosi di una società in house, si occuperà di pubblicare il bando nelle prossime settimane». Il piano, si disse, sarà pronto entro l’estate. Così non avvenne e nel giugno scorso lo stesso annuncio lo fece Maria Bonaria Zedda: «Oggi però la Floema srl è al lavoro».

