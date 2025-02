«Troppi 18 giorni senza lavoro» Gli operatori chiedono indennizzi  

Più che speranza e curiosità per come sarà il trasferimento in piazza Nazzari, i boxisti del mercato di San Benedetto sono scettici e preoccupati. Molti dei 157 concessionari non sono soddisfatti delle informazioni sul trasloco nella struttura provvisoria dell’arena all’aperto del Conservatorio fornite lunedì mattina dal sindaco Massimo Zedda. Perché se è vero che il mercato più amato dai cagliaritani ha urgente necessità di lavori è altrettanto vero che piazza Nazzari ha sollevato più di un dubbio da parte dei commercianti. Il Comune, sta facendo il possibile per attenuare i disagi di venditori e clienti, ma qualcosa resta ancora da proporre per migliorare la situazione. Un compito non semplice per la Giunta guidata da Zedda, entrata in gioco a partita iniziata.

Conto alla rovescia

A San Benedetto si respira aria da ultimo giorno di scuola. Il primo marzo – come annunciato dal sindaco - sarà l’atto finale per i concessionari. Poi il Comune darà il via alle operazioni di trasferimento di banchi frigo, bilance e attrezzature varie in piazza Nazzari. Dal 18 marzo – così si augurano a Palazza Bacaredda – scatteranno i due anni per eseguire i lavori di riqualificazione nel vecchio mercato realizzato nel 1957.

Ai box

Come detto, se da un lato c’è la consapevolezza delle condizioni critiche del mercato, dall’altra c’è la sensazione di fare «un salto nel buio». Maurizio Loi, macelleria al box 9, fa parte del fronte del “no”. «Per circa due settimane non potremo lavorare, chi paga le bollette, i mutui e le spese varie? Una cosa è certa – aggiunge – che sino a quando non riprenderemo a vendere non potremo pagare neanche l’Inps». Loi non nasconde la preoccupazione. «Purtroppo gli ultimi cantieri aperti e non chiusi in città sono ancora sotto gli occhi di tutti. Via Roma e la metropolitana di superficie, giusto per citarne alcune, sono le grandi incompiute del capoluogo. Non vorremmo che San Benedetto facesse la stessa fine».

Nel bancone 210 di Tonino e Valentina Festino la musica non cambia. «Questi giorni di inattività sembrano davvero troppi. Dipendenti e tasse vanno pagati, come facciamo se in due settimane perdiamo almeno 10 mila euro di incassi?». C’è poi l’aspetto dell’incertezza. «Il sindaco è una voce autorevole, ma non abbiamo ancora ricevuto niente di ufficiale. Non sappiamo neanche a quanto ammonta il canone, come fare gli allacci di acqua ed energia elettrica».

Salvatore Portas in piazza Nazzari avrà il box A07. «Questo periodo non è dei migliori, dobbiamo cercare di arrivare al sabato stando attenti a ogni mossa, per questo la chiusura sarà una mazzata, sarebbe stato giusto riconoscerci un ristoro per attenuare gli effetti negativi dell’inattività».

Più accomodante Massimo Ruggiu, con pescheria al box 3. «Per il trasferimento sono necessari dieci giorni lavorativi, tutto sommato un tempo sopportabile, anche perché è il periodo meno “doloroso” dell’anno». Un contributo per attenuare i mancati incassi? «Ho chiesto al dirigente se fosse possile, la risposta è stata negativa. Anche il mercato civico di Pirri ha chiuso un mese per lavori e non è stato concesso alcun ristoro». Per Ruggiu, San Benedetto non poteva più aspettare la riqualificazione. «Sabato un grande pezzo di intonaco è caduto dal soffitto, per fortuna non c’erano clienti». Enrico Gatti, box 40, fa una richiesta. «Se non è previsto un ristoro, che almeno ci vengano incontro con i canoni della struttura provvisoria».

L’invito

Alessandro Cao, presidente della commissione Attività produttive, è intervenuto sulla vicenda in Consiglio comunale. «Non abbiamo il teletrasporto, le due settimane che l’amministrazione ha preso per effettuare il trasferimento sono necessarie. Invito i cagliaritani a utilizzare in quel giorni, tra il 2 marzo e il 17 marzo, quando sia San Benedetto che piazza Nazzari saranno chiusi, gli altri mercati cittadini che forniscono un servizio altrettanto puntuale, con i prodotti freschi tutti i giorni».

