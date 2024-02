«Troppe zone 30», la città si divide 

Si accende anche a Monserrato il dibattito sui limiti di velocità a 30 chilometri orari che in città sono in vigore in moltissime strade. La città è divisa tra chi li ritiene esagerati soprattutto nelle vie più larghe e chi – quasi solo pedoni – pensa invece che garantiscano maggiore sicurezza.

Le proteste

Angelo Dedola si sposta con l’auto per necessità: «In viale dell’Università e via San Fulgenzio il limite a 30 è inutile perché ci sono gli attraversamenti rialzati che costringono a rallentare. Quindi non sarebbe più opportuno innalzarlo a 50?», si chiede, aggiungendo che «quasi nessuno rispetta i 30 orari in quella strada, molti prendono multe perché il cartello, venendo dal ponte Emanuela Loi, è poco visibile e in una via così larga e lunga, viene spontaneo superarli anche di poco».

Stesso discorso viene fatto per via Decio Mure: «Capisco che lì occorra regolare la velocità perché ci sono le scuole, ma 50 orari sono sufficienti», osserva Ernesto Spiga, abitante della zona, «provo ad andare a 30, ma da dietro mi suonano tutti, in effetti così si crea intralcio alla circolazione. Ma tant’è, se non si vuole essere multati, bisogna farlo. Il problema è che non si può avere l’ansia di rischiare di superare di pochi chilometri questo limite. I Comuni vogliono incassare dalle multe, altrimenti non si spiega la poca tolleranza».

Manola Pitzianti abita in via Porto Botte. Con l’auto percorre quasi ogni giorno via Caracalla, anch’essa zona 30: «La gente rallenta per forza in prossimità delle strisce rialzate, quindi la strada non è pericolosa. Ma proseguendo oltre gli attraversamenti, non è una via che si presta ad un limite così basso. Si sta facendo di tutto per scoraggiare ad usare l’auto e fare cassa. C’è chi come me non può permettersi di usare altri mezzi. Capita che si creino code perché la gente che rispetta alla lettera il limite, è come se stesse passeggiando a piedi».

I pedoni

Le zone 30 piacciono invece ai pedoni. «Vado al lavoro in bus, e quando devo attraversare in via San Gottardo devo prestare molta attenzione», dice Vanessa Massa «perché le auto vanno anche a più di 50 all’ora. Rallentano proprio all’ultimo, quando si trovano quasi sull’attraversamento rialzato. Mesi fa è stata investita e uccisa una signora, è giusto che si vada piano». Anche Rita Cocco usa poco l’auto e va a piedi: «Spesso attraverso in via Cesare Cabras con mio figlio nel passeggino; è una strada dove si corre molto. Quindi giustissimo il limite basso». Il comandante della Polizia locale Domenico Nannini avverte: «È fondamentale prevenire incidenti gravi, purtroppo molti non rispettano neanche i 50 orari. In città ci sono circa dieci strade con limite a 30 orari in prossimità degli attraversamenti pedonali, vie dove sono presenti scuole, incroci pericolosi o comunque ritenute a rischio per l'alta velocità»

