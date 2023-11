«Troppe voragini in via XXI aprile 1991» 

Grosse buche si sono formate nell'asfalto di via XXI aprile 1991, la strada dove sarà possibile immettersi dalla 554 una volta riaperto lo svincolo. Il manto stradale era già dissestato, ma adesso le buche si sono ingrandite.

«Mi auguro di non dover aspettare che aprano lo svincolo per vedere l'asfalto rifatto», dice Sebastiano Cao, abitante della limitrofa via Pasquale Loddo, «intanto sarebbe opportuno ricoprire queste buche, che anzi sarebbe meglio chiamare "voragini". Sono un pericolo non solo per le auto, ma anche per le moto e per i pedoni che, anche se la strada non è trafficata, comunque in quel tratto di strada ci passano». Insieme alla riapertura dello svincolo è previsto anche il rifacimento dell'asfalto.

Per quanto riguarda i lavori per lo svincolo, i ritardi che in tanti lamentano sono dovuti al fatto che l'impresa che li gestisce ha avuto soltanto di recente l'ok per subappaltare a un'altra ditta l'intervento di fresatura e posa del bitume per asfaltare l'area. Lo svincolo è chiuso da una decina d’anni e ciò ha causato un grosso danno alle attività commerciali presenti in zona, alcune delle quali sono state costrette a chiudere per via del drastico calo degli affari che ne è inevitabilmente conseguito.

