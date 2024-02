«Troppe vittime, tutti incidenti?» 

Firenze. «Su Firenze non dirò nessuna parola. Ma se ci sono all'anno circa mille incidenti sul lavoro, queste mille disgrazie non possono essere tutti incidenti, ma qualcuno deve prendersi la responsabilità di chiamarli omicidi». Sono durissime le parole pronunciate ieri all’altare da don Roberto Canali, durante l'omelia per i funerali di Luigi Coclite, 59 anni. L’uomo è una delle cinque vittime (l'unica di nazionalità italiana) del crollo nel cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga in via Mariti a Firenze, nove giorni fa. Le esequie dell’operaio italiano si sono tenute nella chiesa gremita di San Jacopo a Vicarello, una frazione di Collesalvetti (Livorno), dove Coclite, che era originario della provincia di Teramo e il cui lavoro era guidare le betoniere, risiedeva ormai da trent'anni, assieme alla moglie e ai due figli di 18 e 22 anni.

Don Canali non è soltanto il parroco della frazione in cui viveva la vittima italiana del crollo nel cantiere. Il religioso è anche un amico della famiglia Coclite: era stato lui stesso a celebrare il matrimonio del 59enne travolto e ucciso dalle macerie. Con lui, a concelebrare i funerali c’era anche don Antonio Ratti, parroco di Vicarello. Per le altre quattro vittime del tragico incidente nel cantiere fiorentino di via Mariti (Mohamed Toukabri, 54 anni, tunisino, Mohamed El Ferhane, 24 anni, Bouzekri Rahimi, 56, e Taofik Haidar, 45, tutti e tre marocchini), come ha spiegato l'imam Izzedin Elzir i riti religiosi si terranno anche a Firenze, alle Cappelle del Commiato, tra lunedì prossimo - per Toukabri - e martedì. Le salme saranno poi rimpatriate con voli diversi, con partenze da Bologna, Milano e Roma.

«Coordinarsi con gli aerei non era semplice», ha spiegato l'imam: «Stamani ero con due famiglie, nonostante la tragedia sono stati sollevati dal fatto di poter finalmente portare a casa le salme dei loro cari», ha concluso Mohamed Toukabri con la voce rotta per la commozione, «in modo che anche gli altri familiari abbiano la possibilità di salutarli per l’ultima volta».

