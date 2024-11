«Troppe vittime sulla 130, la Regione intervenga per eliminare i pericoli» 

Un mazzo di fiori, rose azzurre e rosa, sistemato sul guard rail della statale 130 alle porte di Iglesias, tiene vivo il ricordo di quella tragica notte in cui hanno perso la vita Riccardo Lai e Aurora Marcia.

Il dolore

Dopo i funerali dei due ragazzi che si sono svolti nel pomeriggio di martedì, con una cerimonia che ha riunito e commosso l’intera città, nessuno riesce ancora ad accettare che si possano perdere due giovani vite in un modo tanto assurdo. Gli accertamenti e i rilievi dovranno ancora mostrare con esattezza che cosa sia accaduto quella notte, ma la tragedia ha messo ancora una volta in evidenza lo stato delle strade e i diversi pericoli che vengono affrontati da chi le percorre: «Si intervenga subito, per porre rimedio a una situazione che da troppi anni causa incidenti e morti nel Sulcis Iglesiente», scrive in un’interrogazione il consigliere regionale iglesiente Gianluigi Rubiu, primo firmatario assieme a tutti i consiglieri di Fratelli d’Italia del documento. Rubiu si riferisce proprio al tratto di strada in cui è avvenuta la sciagura, chiedendo delle risposte alla presidente della Regione, Alessandra Todde, e all’assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu. «È necessario trovare quanto prima delle soluzioni alternative – scrive – che permettano di eliminare ogni ingresso laterale presente, affinché non si possano creare interferenze tra i flussi veicolari in transito sulla strada statale e la viabilità secondaria delle aree attigue. Troppi incidenti, troppe morti, troppe giovani vite stroncate, i tristi fatti di cronaca di questi giorni, riportano alla luce la necessità urgente di una revisione della viabilità nel tratto in cui la Statale 130 s’innesta con il centro abitato di Iglesias». La richiesta è quella di porre in essere subito ogni strumento idoneo alla messa in sicurezza dei tratti più a rischio tra cui rallentatori a effetto acustico-vibratorio e segnalatori stradali e una revisione totale della zona d’innesto tra la statale e il centro abitato in modo da dividere i flussi veicolari in ingresso e in uscita dalla città».

Il Comune

Per Francesco Melis, vice sindaco, e assessore comunale alla Viabilità, la presenza degli autovelox potrebbe rappresentare una soluzione: «Sostengo che l’unico sistema per monitorare la statale, e far rallentare le auto, è l’installazione di un autovelox che, oltre a funzionare da deterrente, permette un controllo continuo sul tratto di strada – e aggiunge – Per quanto riguarda l’incidente che ha coinvolto i due ragazzi, ci sono diverse concause che hanno portato alla tragedia, magari anche l’impossibilità di chiudere alcuni tratti di strada con un guard rail unico, per diverse problematiche, che vanno sia dall’isolamento di un quartiere, quello del viale alberato, oppure la separazione tra l’innesto dalle quattro alle due corsie, fino alla galleria. La strada invita alla velocità, in passato lo stesso problema l’avevamo a Bindua, ma è stato risolto con l’autovelox».

