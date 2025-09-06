«Troppe violazioni nei progetti, i sindaci difendano l’Isola con noi» 

«Chiediamo ai sindaci gesti concreti: l’assalto delle rinnovabili si può fermare con la presentazione di osservazioni tecniche puntuali su quei progetti che sono in fase autorizzativa». Maria Grazia Demontis parla al telefono mentre è in giro per la Gallura, dove presiede il Coordinamento contro la speculazione eolica e fotovoltaica. «Quasi due anni di battaglie, oltre cinquecento attivisti impegnati e più di cento domande di installazione prese in esame».

Cosa non torna?

«Tutto. Nella maggior parte delle carte da noi analizzate, vengono violate le Linee guida del decreto ministeriale 10 del 2010, che norma la realizzazione degli impianti “verdi”. Ma la Regione non agisce».

Di quali violazioni parla?

«La richiesta di autorizzazione di un impianto eolico va accompagnata dallo studio del vento. Nel sito specifico, è obbligatorio installare per almeno un anno i cosiddetti anemometri, visto che pressione e flussi gassosi dell’aria cambiano con le stagioni e quindi determinano durante l’anno variazioni sulla producibilità energetica, da tradurre poi in valore medio. Ci risulta che questo processo venga sistematicamente disatteso. Idem sul rischio di gittata, cioè la ricostruzione della traiettoria compiuta dalle pale in caso di rottura: in presenza di precise condizioni meteo possono finire anche a una distanza di dodici-tredici chilometri, rappresentando un problema di incolumità pubblica. Di mezzo ci sono la vita e l’integrità fisica delle persone».

La Regione cosa c’entra?

«Su due progetti nel Sassarese, ad esempio, per la presenza di questa doppia violazione abbiamo chiesto il ritiro in autotutela dell’autorizzazione unica regionale. Ma alle Pec non abbiamo ottenuto risposta. Un intervento deve rispettare la proporzionalità dei principi costituzionali. Gli espropri dei terreni privati, che spesso precedono la fase realizzativa, devono essere giustificati dall’interesse pubblico che, però, viene meno se un impianto non è produttivo abbastanza. Questo vale anche per il sacrificio paesaggistico e culturale. Stato e Regioni sono garanti di queste tutele, in qualche modo bypassate dal decreto Draghi».

La presidente Todde?

«In campagna elettorale prese lei i contatti con i comitati, facendosi portavoce della della nostra protesta. Poi ne ha preso le distanze, fino ad ignorarci completamente. Speriamo di sbagliarci, ma per come la Regione sta gestendo la partita delle rinnovabili, dalla moratoria alla legge sulle aree idonee, sembra quasi che il vuoto normativo sia gradito. Del resto, una volta che i progetti arrivano in tribunale e i giudici sono chiamati a decidere, ecco compiuto il grande favore: la politica finisce per essere deresponsabilizzata».

I sindaci si stanno muovendo a livello nazionale.

«Abbiamo letto del nuovo Coordinamento: l’alleanza con le altre regioni è fondamentale, la correzione del decreto Draghi si porta avanti su scala nazionale. Speriamo anche nei sindaci sardi, sinora impegnati più nei proclami che nei fatti. Ringraziamo in Gallura il primo cittadino di Arzachena, Roberto Ragnedda, e la sua amministrazione, un esempio virtuoso di come un ente locale prende in mano la difesa di paesaggio, ambiente e comunità. Continuiamo invece a non capire il rifiuto del Campo largo di esaminare la Pratobello. È assurdo che uno strumento della democrazia diretta, tanto osannata dal Movimento Cinque Stelle, sia ignorato malgrado le 211 firme».

Ci sarà una nuova stagione di mobilitazione?

«Questo non so prevederlo. Il lavoro dei Comitati è certamente cambiato, adesso è più tecnico, concentrato sulla presentazione delle osservazioni. Noi lavoriamo moltissimo con il gruppo del Sarcidano, la rete regionale non va perduta. Anche perché la Pratobello voleva essere una mano tesa alla politica, visto che il decreto Draghi ha scavalcato pure la specialità autonomistica. Ma prendiamo atto che la speculazione non preoccupa la classe dirigente sarda, evidentemente non interessata a una transizione energetica giusta».

RIPRODUZIONE RISERVATA