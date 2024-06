«Troppe tensioni, lascio la Comunità montana» 

Enrico Murgia, assessore ai Lavori pubblici nella giunta della Comunità montana Sarcidano-Barbagia di Seulo, ha rassegnato le dimissioni. La rinuncia all’incarico nella giunta dell’Ente montano è motivata anche da ragioni personali alle quali, però inevitabilmente, si intrecciano sentimenti e bilanci. Rammarico per il progetto di questa Comunità montana che, sembra incrinarsi sotto i colpi di una “guerra dei Roses” al suo interno: alcuni territori contro i Comuni, “colpevoli” (si fa per dire) di avere deciso di non entrare nella Città metropolitana di Cagliari. Laconi in provincia di Oristano; Seulo, nel 2018, demandava ai cittadini la scelta dell’Ente intermedio, la comunità aveva risposto col 98 per cento dei voti in favore della Provincia di Nuoro mentre Seui, soltanto lo scorso marzo, ha indetto una consultazione popolare, anche qui un esito bulgaro per il ritorno alla provincia Ogliastra che però a dicembre era stata spedita dal governo Meloni dentro l’ennesimo purgatorio burocratico, e aspetta un pronunciamento definitivo che ne decreti la cassazione o riconferma.

Le ragioni

Enrico Murgia, sindaco in carica di Seulo, commenta: «Non è stata una scelta fatta a cuor leggero, credo però che quando cambiano le prospettive di massima, non più unanimi all’interno di un progetto politico come questo, si debba agire di conseguenza. Dispiace constatare che siano venuti meno fiducia, dialogo e lealtà. Ma soprattutto sottolineo che “montana” è l'aggettivo fondamentale per definire il senso di questo Ente, non gli assetti provinciali di riferimento, scelti d’ufficio o per manifesta volantà popolare dai territori. A unire realtà tra loro eterogenee dovrebbero essere fragilità e potenzialità dei piccoli Comuni che si confrontano e agiscono in riferimento alle difficoltà della montagna. Con profonda amarezza riconosco che così non è più e, a dirla tutta, così non è più da tanto tempo. Di sicuro senza la Barbagia di Seulo questa Comunità montana non avrebbe più ragione di essere. Auspico che i nostri Comuni, tutti, mantengano la lucidà per concentrarsi sulle questioni reali che ci uniscono».

