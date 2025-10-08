«Troppe strisce blu, mancano spazi per la sosta gratuita» 

Da Parigi ad Amsterdam a Londra. La sosta su strada si paga ovunque ormai da anni e a tariffe ben più salate di quelle di Cagliari. Lo spazio per il parcheggio libero è sempre più risicato, più facile da trovare nelle zone periferiche. Facile capire il perché. «Ma è sbagliato», afferma Giuliano Frau, presidente regionale di Adoc, associazione dei consumatori. «Da tempo denunciamo che il Comune non garantisce l’equilibrio previsto per legge tra arre di sosta a pagamento e gratuite ma permane questo lassismo amministrativo che penalizza i cagliaritani», aggiunge.

È la legge, dunque, che fissa il principio di equilibrio tra parcheggi blu e bianchi. Non si tratta di un capriccio degli automobilisti. «A Cagliari manca ancora almeno il 30 per cento di parcheggi liberi, che risultano occupati da quelli a pagamento», denuncia ancora Frau. Non solo. «Sempre la legge individua le aree in cui devono essere tracciati i parcheggi bianchi. Per evitare che alla fine fine gl istalli gratuiti vengano disegnati solo nelle arre periferiche rispetto alla vita commerciale della città, è obbligatorio che ogni amministrazione tracci i parcheggi bianchi in prossimità di quelli a pagamento. L’obiettivo è quello di offrire le stesse condizioni a tutti i cittadini», dice ancora Frau.

A Cagliari ci sono 3.425 parcheggi blu (fonte Aipark 2023, associazione italiana operatori sosta e mobilità): le tariffe variano, per ogni ora, da cinquanta centesimi a due euro. Se si considerano poi i parcheggi riservati si residenti, il problema è amplificato: «In diverse zone del centro, Marina, Stampace, Villanova, San Benedetto, il rilascio dei permessi non tiene conto della reale disponibilità di parcheggi, né delle esigenze delle attività economiche», sottolinea Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI in consiglio comunale.

«Cagliari sta diventando invivibile», spiega ancora Frau, «come associazione continueremo a vigilare e chiedere il rispetto della regole. L’amministrazione pretende dai suoi cittadini il rispetto delle regole, è tempo che cominci a dare l’esempio e a fare altrettanto». ( ma. mad. )

