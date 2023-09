Troppe strade-trappola L’Isola maglia nera della viabilità sicura  

La strada provinciale 2 (due corsie da Sestu a Villamassargia, quattro corsie fino a Carbonia, ancora due corsie per Portoscuso) è uno dei nastri d’asfalto nell’Isola a contare più croci e più lapidi. Dodici soltanto da gennaio a oggi, ma l’assenza di un guardrail centrale nel tratto più largo, la manutenzione non ottimale, la segnaletica carente e i restringimenti ingannevoli, hanno negli anni contribuito non poco a centinaia di incidenti.

Una lunga lista

La Sardegna è in Italia una delle regioni con le strade meno sicure. L’ultimo report dell’Istat relativo al 2022 segnala i pericoli maggiori sulla statale 125 (Orientale Sarda), la 131 (soprattutto all’altezza di Paulilatino dove c’è l’incrocio a raso), inserita oltretutto dall’Aci tra le cinque strade più pericolose d’Italia; la diramazione centrale 131dcn (da Abbasanta a Olbia passando all’altezza di Nuoro), la 389 che da Buddusò porta a Lanusei, la 129 trasversale sarda, la statale 196 per Villasor. Ma, al di là delle statistiche basate sul numero di incidenti, basta attingere alla nostra esperienza di automobilisti, centauri, ciclisti o conducenti di mezzi pesanti per aggiungere alla lista altre carreggiate-trappola.La statale 197, nel tratto che collega Furtei a Villamar, per esempio, è una di queste; come la provinciale 61 da San Gavino a Villacidro (segnaletica inadeguata e scarsa manutenzione dell’asfalto).

Gli incroci a raso

Michele Vacca, referente per la Sardegna dell’associazione nazionale Motociclisti anonimi e dell’associazione Utenti del trasporto pubblico, aggiunge alla lista «anche la strada provinciale 33-10m Borore-Alà dei Sardi; viale Marconi (Cagliari-Quartu) per la mole di traffico e l’assenza di piste ciclabili; la statale 195 Sulcitana; la 554 e la 130», dove ci sono pericolosi incroci a raso, «strade, queste ultime due, per le quali da anni sono stati stanziati i fondi per la messa in sicurezza, ma è tutto bloccato». Solo qualche esempio, avvisa, «perché la maggior parte delle strade provinciali e di quelle comunali sono in condizioni disastrose». Asfalto malconcio, incroci a raso, incroci in tratti senza visibilità, buche e avvallamenti, segnaletica orizzontale spesso inesistente, cartelli approssimativi, accessi pericolosi.

Sicurezza non prioritaria

«Tanti politici locali hanno enormi responsabilità», sottolinea Vacca. «Negli ultimi vent’anni non è stato fatto niente per affrontare il problema della sicurezza stradale, ci si è limitati a sbraitare contro l’Anas tacendo sulle condizioni delle strade locali. Nelle Province, tecnici e ingegneri si ritrovano con fondi che non bastano neanche a tracciare la segnaletica e a cambiare i cartelli scoloriti».

Guardrail come mannaie

Comunque, nonostante le tante criticità, «per quanto riguarda le strade statali, negli ultimi anni la situazione è migliorata perché l’Anas ha investito per la manutenzione dell’asfalto, della segnaletica, per la messa in sicurezza delle gallerie e dei ponti. È invece inammissibile che stia spendendo ben 350 milioni di euro per rimuovere i vecchi guardrail e installarne degli altri privi di dispositivo salva-motociclista. Senza questo, in caso di incidente, l’urto sul paletto dei guardrail è fatale già a 30 chilometri orari». Vale per i centauri e per chi viaggia in auto. «Dei 25 motociclisti morti in Sardegna l’anno scorso, ben sette sono deceduti a causa dell’urto sul paletto dei guardrail, mentre sono stati due gli automobilisti morti dopo l’impatto contro una cuspide non dotata di attenuatore o di elemento iniziale ricurvo».

Le condizioni

Le cause di incidente, puntualizza il responsabile regionale dell’Ami, «dipendono quasi sempre da comportamenti pericolosi, però ci sono anche altre cause che possono dipendere dalla strada. Ciò che è inammissibile è che davanti alle criticità, come possono essere le condizioni del manto stradale, gli incroci costruiti dove non c’è visibilità, gli accessi all’altezza di curve o dossi, l’ente responsabile si libera della responsabilità abbassando il limite di velocità».

Il colpo di sonno

Sulla pericolosità delle strade incide anche l’inefficienza del trasporto pubblico. «In mancanza di collegamenti efficienti e con orari compatibili con la quotidianità di chi viaggia per lavoro, è evidente che chiunque può, si muove in auto, con tutti i rischi che ne conseguono. Uno magari evita di correre e di guardare il telefonino, ma nulla può fare contro la stanchezza che lo mette a rischio di un colpo di sonno».

