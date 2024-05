Troppe strade senza nome: è caos 

Stessa via, stesso numero civico. Ma sono famiglie diverse. È consuetudine, in molte strade di Tortolì. La toponomastica pasticciata è un disagio che crea confusione ai residenti, soprattutto quando devono compilare moduli destinati a enti o aziende sanitarie.Secondo una recente stima del Comune, è carente nel 35 per cento dell’abitato. La percentuale dà la misura delle difficoltà incontrate ogni giorno dai portalettere di Poste Italiane, dai corrieri e dalle altre società che operano nel settore della corrispondenza porta a porta. In vico Sabin, a Monte Attu, non c’è mezzo cartello che identifichi la strada. Così in tanti altri quartieri, da Su Muru Nou a Porto Frailis passando per altre lottizzazioni di recente realizzazione.

La novità

«Riqualificheremo 13 mila utenze». L’ha affermato Marcello Ladu, il sindaco di Tortolì appena eletto presidente della commissione comunale per la toponomastica fresca di istituzione. Ne fanno parte, per la maggioranza, Michele Fanni e Stefania Vargiu, e Filippo Cherchi per l’opposizione. «Non è più rinviabile l’esigenza di dare un nome a tutte le nuove vie e piazze, viste anche le pressanti richieste che in tal senso giungono dai residenti», ha spiegato il vice sindaco Luigi Cardia, che ha illustrato le motivazioni dell’istituzione della commissione. Dal 2016 a oggi Tortolì e Arbatax ha registrato un rilevante incremento di insediamenti abitativi, con la nascita di nuovi quartieri e conseguente costruzione di nuove strade e piazze che ancora attendono di essere battezzate. A pagare il prezzo più alto sono anche i quartieri di San Michele, la cui area è ancora identificata con un generico “regione San Michele”. Tanta confusione anche a San Gemiliano, con strade ancora orfane di intitolazione e abitazioni senza numero civico. Come se fossero anonime. «Serviranno molte risorse per riqualificare la toponomastica», ha precisato Ladu. Tra le piazze ancora senza nome anche quella del multipiano.

Superfici scoperte

Un terzo del territorio è carente nella toponomastica. Gran parte di questa superficie ricade nel rione di Monte Attu, dove anche le vie più trafficate sono sprovviste di cartelli. I residenti hanno segnalato le criticità agli amministratori comunali, ora attesi da un robusto intervento di sistemazione delle strade. «Sarà un lavoro di gruppo. All’istituzione della commissione seguirà un’istruttoria. Contiamo di avviare l’intervento a fine estate».

