Troppe strade prive di sicurezza 

Nulla avrebbe potuto impedire (se non la prudenza) il terribile schianto, costato la vita a due coniugi svizzeri, avvenuto lunedì alle porte di San Giovanni Suergiu. Ma il tragico epilogo di un sorpasso azzardato in striscia continua ha permesso di ricordare a tanti automobilisti quanto sia complicato percorrere in sicurezza molte strade del basso Sulcis in pessime condizioni.

La Statale

«Quel tratto di strada andrebbe adeguato al volume di traffico attuale», dice Elvira Usai, sindaca di San Giovanni Suergiu, riferendosi all’incidente mortale di lunedì scorso alla periferia del paese – quanto accaduto non è certo imputabile alle condizioni della strada, in quel tratto della Statale 195. In quel punto vige il divieto di sorpasso con linea continua che si protrae da oltre due chilometri, interrotta solo nei tratti in cui son presenti degli svincoli. Essendo l’ingresso di un centro abitato andrebbe moderata anche la velocità. Come amministrazione stiamo eseguendo dei lavori in via Porto Botte, per agevolare il traffico in paese, ma ci ritroviamo con una arteria da e verso il Basso Sulcis, che andrebbe allargata e messa in sicurezza, che fino al ponte sul Rio Palmas non fu inserito nei finanziamenti predisposti dal piano Sulcis». Altra strada particolarmente inadeguata al traffico e in pessime condizioni, è la provinciale 73 per Sant’Anna Arresi e Porto Pino. «Necessita di manutenzione da anni – dice la sindaca Maria Teresa Diana - sono presenti buche e avvallamenti, manca praticamente quasi tutta la segnaletica».

Provinciale 79

Stessi problemi per la Sp79 come fa notare Marcellino Piras sindaco di Villaperuccio: «Oltre la mancanza di segnaletica orizzontale e verticale, il manto stradale presenta numerosi cedimenti in più punti». Grossi problemi segnalati nei giorni scorsi anche da Andrea Pisanu, primo cittadino di Giba e presidente dell’unione dei Comuni, unitamente insieme ai sindaci del asso Sulcis. «Le condizioni delle Statali 195 e 293 sono notevolmente peggiorate, specie tra Giba e il bivio per la Sp 73 della Ss 195, tra Giba e bivio per Santadi, dove son presenti grossi cedimenti. Inoltre, il tratto di strada in cui sono ubicati i viadotti sul Rio Santadi e Rio Piscinas si presentano particolarmente pericolosi, a causa della ristrettezza della carreggiata che non raggiunge le dimensioni minime previste dalla normativa vigente». Disagi e preoccupazione anche Piscinas. «Per la Statale 293 stiamo aspettando da anni i grossi interventi previsti dal Piano Sulcis – dice il sindaco Mariano Cogotti – abbiamo strade in pessime condizioni, basta con le promesse». Protesta anche Romeo Ghilleri, sindaco di Nuxis. «Siamo in attesa di un immediato intervento di sistemazione della Statale 293». È messa male anche la provinciale che da Perdaxius conduce a Narcao. «Nei prossimi giorni partiranno dei lavori di messa in sicurezza», fa sapere Gian Luigi Loru, sindaco di Perdaxius”.

