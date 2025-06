Troppe strade come autodromi In arrivo i nuovi dissuasori 

Dissuasori a Lanusei nelle-strade autodromo. A breve su via Tortolì, in circonvallazione a valle, di fronte ai due istituti superiori, e sono al vaglio quelli su Funtana ‘e padenti, richiesti dai residenti. A renderlo noto l’assessore all’urbanistica Gianni Perotti. «Stiamo studiando delle soluzioni insieme alla polizia locale. Su via Funtana e padenti sono esclusi i passaggi pedonali rialzati perché non ci sono le condizioni. Si procederà per mettere i rallentatori in via Tortoli. Di fronte al liceo artistico e ai geometri avremo i passaggi pedonali rialzati». Perotti è al lavoro anche al piano traffico sul fronte scuole, ospedale, parcheggi. «Incontreremo i progettisti per gli ultimi dettagli e poi il piano verrà presentato alla cittadinanza».

RIPRODUZIONE RISERVATA