Troppe strade al buio, fioccano le proteste 

Lampioni spenti e un intero quartiere praticamente al buio. Da giorni, l’illuminazione pubblica non funziona in diverse strade di Quartucciu. Ad essere interessate sono soprattutto le vie nei pressi del cimitero comunale, dove al calar del sole le lampadine restano spente.

L'elenco è lungo: via della Pace, via Quartu, via don Minzoni, via Ballero, via Vivanet, via Mameli, via Pes, via Orani, via Piria. Ma segnalazioni arrivano anche da altre parti del paese, come nella zona di via Sarcidano. A illuminare queste strade, laddove presenti, ci sono solo le vetrine dei negozi e i fari delle auto in transito. Inevitabili i disagi per i residenti, preoccupati dai pericoli per la sicurezza derivanti dalla situazione. Attraversare la strada, specialmente dove le auto hanno spazio per correre, diventa un rischio non da poco, così qualcuno ha pensato di attrezzarsi di torcia. E sui social fioccano le lamentele di chi chiede al Comune di intervenire al più presto.

