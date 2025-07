Troppe spese, rubinetti chiusi 

Una questione legata alle spese dei consumi idrici del Comune ma che può avere ripercussioni anche nella cura e manutenzione del verde. Negli ultimi tre anni gli uffici di piazza Eleonora hanno avviato il processo di razionalizzazione delle utenze eliminando quelle inattive da tempo ma che comunque risultavano ancora in carico e l’eliminazione di quelle ritenute non necessarie: da 200 si è passati a 113 utenze. Ovviamente riguardano tutto l’universo mondo gestito dal Comune che per le bollette Abbanoa lo scorso anno ha versato oltre 330mila euro (a dire il vero anche per le tre annualità precedenti), mentre sino a pochi giorni fa (dati Banca d’Italia) la spesa era di 90mila euro.

Insomma, una stretta decisa che in realtà può avere ricadute importanti sulla gestione dei 522.296 metri quadri tra parchi e giardini, aree irrigue e no che ogni giorno invece hanno bisogno di acqua.

Massima attenzione

Per la manutenzione del verde il Comune oltre alla società in house “Oristano Servizi”, in penuria di mezzi e con il personale all’osso, è costretto a ricorrere a imprese esterne senza riuscire comunque ad evitare che parte degli spazi una volta verdi siano oggi di diverso colore: giallo fieno. Qualcosa è stata fatta ma che altrettanto resti da fare è sotto gli occhi dei cittadini e l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda non è certo all’oscuro. «Ne siamo consapevoli e non a caso abbiamo approvato un progetto di 125mila euro per la manutenzione di diverse aree. Si tratta di un primo intervento al quale faranno seguito altri per sistemare tutte le zone».

Carenza di impianti

La situazione richiede dunque quanto meno il doppio delle risorse per arrivare a mantenere il verde non solo confidando in Giove Pluvio ma nelle proprie forze. «In alcune zone si tratta di ripristinare gli impianti di irrigazione che col tempo sono andati in malora come nel caso dell’area di via Ponente, viale San Martino, via Busachi, via Monte Gonare, via Gennargentu e non solo, in altre di installare gli impianti ex novo», commenta Maria Bonaria Zedda.

I pozzi

Ma c’è un altro problema: dove pescare l’acqua necessaria. Alcune aree come il parco di viale Repubblica, via Ponente, via Petri compresa la rotonda e gli spazi del quartiere di Torangius sono servite dai pozzi, altri attingono dalla rete idrica come piazza Ungheria (stazione ferroviaria), piazza Manno e pochi altri fazzoletti di terra. «La maggior parte sia di numero e soprattutto di estensione sono irrigate da acqua dei pozzi, alla rete idrica attingiamo davvero poco. I dati del bilancio dicono che mediamente il Comune paga sui 140 mila all’anno per il consumo dall’acqua, la parte che grava per l’irrigazione delle aree a verde è minima», precisa Zedda.

