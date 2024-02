Troppe polveri sottili: emergenza smog 

A sorpresa la città deve fare i conti con l’emergenza inquinamento. Secondo il report di Legambiente “Mal’Aria di città 2024”, il capoluogo sardo è infatti ai primi posti della poco invidiabile classifica di chi ha superato i limiti giornalieri di polveri sottili Pm10. Dati ancora in linea con la normativa vigente, ma non con le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità, che preoccupano per due motivi: il primo è che negli ultimi anni il trend di aumento delle polveri sottili è inarrestabile; il secondo riguarda i nuovi parametri imposti dalle norme europee per il 2030. Se non si inverte la marcia e le percentuali di Pm10 non dovessero calare drasticamente il capoluogo sarebbe “fuorilegge” dal punto di vista ambientale, assieme al 69% delle città italiane.

L’indagine

Il report, redatto nell'ambito della Clean Cities Campaign, una coalizione europea di Ong e organizzazioni della società civile, precisa che i limiti normativi per lo sforamento del Pm10 sono 35 giorni all'anno con una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi/metro cubo. «Cagliari ha livelli molto elevati di polveri sottili: 30 microgrammi a metro cubo», conferma Giorgio Querzoli, responsabile scientifico di Legambiente Sardegna. «Negli ultimi anni – prosegue l’ingegnere – la situazione è addirittura peggiorata passando dai 24 microgrammi/m³ del 2019, ai 27 del 2022 per arrivare ai 30 dell’anno scorso». E questa non è certo una buona notizia. «Il limite attuale è di 40 microgrammi/m³, quindi siamo entro la soglia, ma non secondo quanto indicato dall’Oms che lo fissa in 15 microgrammi/m³ e i nuovi target 2030 che l’Unione Europea sta per approvare».

Le cause

Più cantieri, più traffico e di conseguenza più carburanti consumati, più asfalto, gomme e freni usurati. Ecco le cause principali dell’aumento delle polveri sottili. Ed ecco perché il capoluogo dell’Isola è in controtendenza rispetto alle altre città italiane. «La percentuale di auto in circolazione è molto elevato, motivo per cui le rilevazioni sono andate peggiorando». Non tutto si può addossare al traffico «Non è da sottovalutare – aggiunge il responsabile scientifico di Legambiente – che un ruolo determinante per l’aumento delle polveri sottili lo hanno le navi ormeggiate nel porto di via Roma.

Manovre d’emergenza

«La salute dei cittadini è a rischio», rileva Legambiente. «Governo, Regioni e Comuni devono accelerare. Per ottenere aria pulita, bisogna ripensare subito la mobilità urbana, implementando zone a basse e zero emissioni, ridisegnando lo spazio pubblico urbano con città a 30 km/h e strade scolastiche, investendo massicciamente nel trasporto pubblico locale, nell’ampliamento di reti ciclo-pedonali e nell’elettrificazione di tutti i veicoli». Per la ong, «è indispensabile agire sinergicamente anche sulle altre fonti di inquinamento, come il riscaldamento domestico e l’agricoltura».

